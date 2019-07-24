toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРІЯ - МІЛАН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Хьонесс покине посаду президента Баварії – він очолював клуб протягом 30 років

10:05 335 Читать на русском
Хьонесс покине посаду президента Баварії – він очолював клуб протягом 30 років
Улі Хьонесс / imago images

Президент Баварії Улі Хьонесс прийняв рішення не балотуватися на черговий термін.

Хьонесс вирішив не брати участь у майбутніх виборах, які відбудуться восени, стверджує Bild.

Баварія – Мілан: потужний пресинг Мюнхена, Ковач задоволений експериментами, прикра травма найкращого з "россонері"

Також, за інформацією видання, Улі планує відмовитись від посади голови наглядової ради, на яку він був обраний лише минулого року.

Зазначається, що своїм наступником 67-річний німець бачить колишнього генерального директора Adidas Герберта Хайнера.

До слова, Хьонесс став менеджером Баварії 1979 року, коли йому виповнилося всього 27. За 30 років під його керівництвом мюнхенці 16 разів ставали чемпіоном Німеччини, двічі виграли Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії

blog_ava
Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон
08:51
1267
Теги
Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
48
хв
Ювентус
14:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук