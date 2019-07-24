Хьонесс покине посаду президента Баварії – він очолював клуб протягом 30 років

Президент Баварії Улі Хьонесс прийняв рішення не балотуватися на черговий термін.

Хьонесс вирішив не брати участь у майбутніх виборах, які відбудуться восени, стверджує Bild.

Баварія – Мілан: потужний пресинг Мюнхена, Ковач задоволений експериментами, прикра травма найкращого з "россонері"

Також, за інформацією видання, Улі планує відмовитись від посади голови наглядової ради, на яку він був обраний лише минулого року.

Зазначається, що своїм наступником 67-річний німець бачить колишнього генерального директора Adidas Герберта Хайнера.

До слова, Хьонесс став менеджером Баварії 1979 року, коли йому виповнилося всього 27. За 30 років під його керівництвом мюнхенці 16 разів ставали чемпіоном Німеччини, двічі виграли Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії