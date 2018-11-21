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Барселона заплатить 40 млн євро Борусії Д, якщо продасть Дембеле взимку

18:28 214 Читать на русском
Барселона заплатить 40 млн євро Борусії Д, якщо продасть Дембеле взимку
Усман Дембеле / AFP

Форвард Барселони Усман Дембеле, схоже, покине каталонський клуб. Факт відходу француза з Камп Ноу може порадувати Борусію з Дортмунда.

За інформацією видання Die Welt, "блаугранас" будуть вимушені виплатити усі 40 млн євро, які передбачені у якості бонусів, Борусії Дортмунд, якщо вирішать позбутись Усмана Дембеле під час зимового трансферного вікна.

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До слова, раніше повідомлялось, що Барселона поставила гравцю ультиматум. Подейкують, що у іспанському клубі незадоволені ставленням до роботи Дембеле.

Нещодавно Усман пропустив тренування Барселони та збрехав, що у нього болів живіт.

У послугах француза вже зацікавлені кілька клубів АПЛ, серед яких Арсенал і Ліверпуль.

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
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