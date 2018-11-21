Барселона заплатит 40 млн евро Боруссии Д, если продаст Дембеле зимой

Форвард Барселоны Усман Дембеле, похоже, покинет каталонский клуб. Факт ухода француза может порадовать Боруссию из Дортмунда.

По информации издания Die Welt, "блаугранас" будут вынуждены выплатить все 40 млн евро, которые предусмотрены в качестве бонусов, Боруссии Дортмунд, если решат избавиться от Усмана Дембеле во время зимнего трансферного окна.

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К слову, ранее сообщалось, что Барселона поставила игроку ультиматум. Поговаривают, что в испанском клубе недовольны отношением к работе Дембеле.

Недавно Усман пропустил тренировку Барселоны и соврал, что у него болел живот.

В услугах француза уже заинтересованы несколько клубов АПЛ, среди которых Арсенал и Ливерпуль.

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