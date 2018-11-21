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Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес

16:53 296
Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес
Андрій Лунін після матчу Україна – Туреччина має шанси на покращення своїх позицій в Іспанії
Тарас Котів Тарас Котів

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін може стати тим, хто найбільше виграв від останнього матчу збірної України. Уже цієї п'ятниці він має отримати шанс зіграти у Прімері вперше зі стартових хвилин.

Лунін відіграв свій перший сухий матч у збірній України. Андрій скористався отриманим шансом, хоча здійснив за всю гру по суті лише 2 сейви. Як відзначає журналіст іспанського видання AS, тільки марокканець Ен Несірі та насамперед 19-річний український голкіпер позитивно представиии одного з іспанських борців за виживання в матчах за свої національні команди. Своєю надійною грою орендований в Реала страж воріт довів право претендувати на місце в основі і в Ла Лізі.

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Усе виглядає на те, що Лунін отримає шанс дебютувати в чемпіонаті Іспанії в ролі основного воротаря (раніше виходив лише на заміну) вже в п'ятницю проти Алавеса. Основний кіпер Леганеса Іван Куельяр заявляв, що зіграє лише тоді, коли відчуватиме 100-відсоткову готовність, адже у нього є чудові партнери по амплуа. Однак станом на середу він все ще не повністю відновився від пошкодження, повідомляє журналіст Cadena SER Оскар Егідо. За його інформацією, саме Лунін вийде в основі "огірочків" 23-го листопада о 22:00 на матч 13-го туру Прімери, якщо не трапиться дива і неочікуваного повернення 34-річного конкурента, який усе ще не тренується в загальній групі та навряд чи потрапить навіть у заявку.

Відзначимо, що боси мадридського клубу бачать Кейлора Навас першим заступником Куртуа на нинішній і подальші 2 сезони. Тому, якщо костаріканець не захоче піти, в Луніна немає реальних перспектив у Мадриді до літа 2021-го року. З іншого боку Навас має привабливу пропозицію від Ювентуса і може піти вже взимку. У такому разі другим голкіпером стане Кіке Касілья, який також роздумує над відходом – роль третього воротаря при Соларі зводиться лише до тренувань. За певних обставин українець також міг би нав'язати боротьбу за місце резервного стража воріт, хоча наразі це не більше ніж план Б на випадок втечі Кейлора.

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Що ж до перспектив Андрія в Леганесі, то в разі вильоту 5 грудня з Кубка Іспанії та повернення Куельяра в рамку воріт українцю навряд чи дістанеться багато ігрового часу в команді Пеллегріно. Відтак повернення з Бутарка та оренда Луніна в Райо Вальєкано (головний претендент – саме команда з Мадрида), про який сьогодні з новою силою заговорили близькі до Реала видання, може стати реальністю вже в січні. Інакшими словами, чи то в нинішньому клубі, чи то в Райо екс-голкіпер Зорі мав би отримати значно більше шансів – де саме, вирішить найближчий місяць.

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Леганес - Алавес: П'ятниця 23 листопада 2018

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