Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін може стати тим, хто найбільше виграв від останнього матчу збірної України. Уже цієї п'ятниці він має отримати шанс зіграти у Прімері вперше зі стартових хвилин.

Лунін відіграв свій перший сухий матч у збірній України. Андрій скористався отриманим шансом, хоча здійснив за всю гру по суті лише 2 сейви. Як відзначає журналіст іспанського видання AS, тільки марокканець Ен Несірі та насамперед 19-річний український голкіпер позитивно представиии одного з іспанських борців за виживання в матчах за свої національні команди. Своєю надійною грою орендований в Реала страж воріт довів право претендувати на місце в основі і в Ла Лізі.

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Усе виглядає на те, що Лунін отримає шанс дебютувати в чемпіонаті Іспанії в ролі основного воротаря (раніше виходив лише на заміну) вже в п'ятницю проти Алавеса. Основний кіпер Леганеса Іван Куельяр заявляв, що зіграє лише тоді, коли відчуватиме 100-відсоткову готовність, адже у нього є чудові партнери по амплуа. Однак станом на середу він все ще не повністю відновився від пошкодження, повідомляє журналіст Cadena SER Оскар Егідо. За його інформацією, саме Лунін вийде в основі "огірочків" 23-го листопада о 22:00 на матч 13-го туру Прімери, якщо не трапиться дива і неочікуваного повернення 34-річного конкурента, який усе ще не тренується в загальній групі та навряд чи потрапить навіть у заявку.

Відзначимо, що боси мадридського клубу бачать Кейлора Навас першим заступником Куртуа на нинішній і подальші 2 сезони. Тому, якщо костаріканець не захоче піти, в Луніна немає реальних перспектив у Мадриді до літа 2021-го року. З іншого боку Навас має привабливу пропозицію від Ювентуса і може піти вже взимку. У такому разі другим голкіпером стане Кіке Касілья, який також роздумує над відходом – роль третього воротаря при Соларі зводиться лише до тренувань. За певних обставин українець також міг би нав'язати боротьбу за місце резервного стража воріт, хоча наразі це не більше ніж план Б на випадок втечі Кейлора.

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Що ж до перспектив Андрія в Леганесі, то в разі вильоту 5 грудня з Кубка Іспанії та повернення Куельяра в рамку воріт українцю навряд чи дістанеться багато ігрового часу в команді Пеллегріно. Відтак повернення з Бутарка та оренда Луніна в Райо Вальєкано (головний претендент – саме команда з Мадрида), про який сьогодні з новою силою заговорили близькі до Реала видання, може стати реальністю вже в січні. Інакшими словами, чи то в нинішньому клубі, чи то в Райо екс-голкіпер Зорі мав би отримати значно більше шансів – де саме, вирішить найближчий місяць.

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