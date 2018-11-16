Дембеле залежний від відеоігор – проспав тренування Барселони та збрехав, що у нього болить живіт

Вінгер Барселони Усман Дембеле грав цілу ніч у відеоігри, через що проспав тренування, та збрехав, що у нього болить живіт.

Усман Дембеле відзначився проявом безвідповідальності цього тижня. У середу, 14 листопада, француз запросив до себе друзів, щоб пограти в відеоігри, повідомляє AS.

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Вони не звертали увагу на час і грали до пізньої ночі. Усман забув поставити будильник, а на 11:00 необхідно було бути на базі Барселони на тренуванні. Об 11:30 делегат клубу Карлес Наваль подзвонив французу, і той, будучи переляканим, відповів, що у нього болить живіт.

Увечері до Дембеле прийшов лікар і виявилось, що гравець вже дивом відновився і в порядку.

Насправді, 12 листопада між представником футболіста та клубу відбулась зустріч для вирішення проблеми з режимом. У Усмана є водій, який возить його на тренування, але він не цілий день з ним, також Дембеле звільнив дієтолога, якого надав йому клуб через пристрасть француза до фастфудів.

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