Барселона здобула нічию проти Валенсії завдяки дублю Мессі – каталонці втратили переможну серію

Лео Мессі врятував Барселону від поразки Валенсії у рідних стінах в матчі 22-го туру іспанської Прімери.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 22-й тур

Барселона – Валенсія – 2:2

Голи: Мессі, 40 (пен), 64 – Гамейро, 24, Парехо, 32 (пен)

Валенсія не збиралася відсиджуватися на "Камп Ноу", почавши створювати моменту одразу зі стартовим свистком. На 2-й хвилині контратака гостей завершилась не дуже точним ударом Парехи метрів з 23-х, але через хвилину постріл Даніеля з лінії штрафного Тер Штегену довелося парирувати перед собою. На добиванні зіграв Черишев, однак росіянин якимось дивом примудрився влучити у штангу.

Барселона також працювала попереду. На 10-й хвилині Семеду увірвався в карний майданчик та потужно пробив, влучивши в руки Паулісті. Арбітр не поставив пенальті, а удари Мессі з дистанції та зі штрафного були неточними або слабенькими. Крім того, кілька разів м'яч міг залетіти за комірець Нето, але голкіпер "кажанів" діяв уважно. Зрештою, така розхлябаність каталонців була покарана на 24-й хвилині, коли Родріго Морено розігнав контратаку через центр та віддав у штрафний на Гамейро. Кевін одразу ж пробив у дальній кут – 0:1. Щоправда, перед контратакою був фол проти Відаля, але арбітр його проігнорував.

Не встигла Барселона оговтатись, як пропустила другий гол. На 28-й хвилині грубо зіткнулися Піке та Гамейро (Кевін, зрештою, пішов на заміну), покинувши поле. За час відсутності Жерара на цій позиції при зміщеннях грав Серхі Роберто – і саме він при спробі не дати Вассу замкнути простріл Черишева завалив його на газон. У власному штрафному. Ундіано Мальєнко поставив пенальті, а Дані Парехо його впевнено реалізував – 0:2.

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Втім, через кілька атак Барселона відквитала цей м'яч, заробивши власний пенальті після грубого фолу Латорре проти Семеду. Мессі елегентно забив з "точки" – 1:1. На 43-й же "блаугранас" могли зрівняти рахунок, однак Серхі Роберто з лівого краю штрафного влучив у штангу, а добивання Мессі було слабеньким. На 45-й Лео знову змарнує шанс, пробивши над воротами метрів з восьми.

На старті другого тайму Барселона захопила контроль над м'ячем та влаштувала справжню осаду воріт Валенсії. Нето довелося витягнути потужні дальні удари від Мессі та Аленьї на 46-й та 52-й хвилинах відповідно, а на 54-й не міг допомогти вже й він – "кажанів" врятувала штанга, в яку влучив м'яч після прострілу Серхі Роберто. До 60-ї хвилини гості не виходили з власного штрафного, але трималися – а потім ще й провели дві атаки, в яких могли забити третій гол.

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В обох випадках прийняли участь Морено та Черишев: перший на 60-й хвилині красиво пройшов Вермалена та вискочив віч-на-віч з Тер Штегеном – німець врятував Барсу, а добивання Черишева з дистанції прийняв на себе Альба. На 63-й же Денис міг оформити асист після прострілу з лівого флангу на дальню штангу, але Морено з близької відстані примудрився пробити вище воріт. Через хвилину Барса покарала Валенсію за марнотратство: Ліонель Мессі прийняв передачу п'яткою від Відаля та закрутив м'яч метрів з 20-ти у лівий кут – 2:2.

Здавалося, що тепер Валенсії не втікти від поразки, але несподівано Барса зупинилася. Можливо, далася взнаки жорстка гра: над стегном Мессі чаклували лікарі, а у Піке почала йти кров з лоба після одного з зіткнень. Так чи інакше, але Валенсія ще й забрала кінцівку зустрічі, маючи шанс забити після дальніх ударів Родріго та Санті Міни – на жаль для гостей, ві вони йшли по центру й не були дуже сильними для Тер Штегена. Барселона намагалася організувати фінальний штурм, однак особливо гостро біля воріт Нето вже не було.

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Фінальний свисток зафіксував бойову нічию на "Камп Ноу". Барселона залишилась на першій позицію, маючи у активі 50 очок, але Атлетіко завтра може наблизитись до каталонців на відстань в одну перемогу. Валенсія набрала 30 залікових балів, піднявшись на сьому сходинку в турнірній таблиці.