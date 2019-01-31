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Мессі розповів, за які трофеї боротиметься Барселона цього сезону

15:49 134 Читать на русском
Мессі розповів, за які трофеї боротиметься Барселона цього сезону
Ліонель Мессі / Фото: ФК Барселона

За словами лідера Барселони Ліонеля Мессі, "блаугранас" хочуть перемогти у всіх турнірах.

"Якби Севілья забила раніше, нам було б складніше. Але нам вдалося вийти в наступну стадію.

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До забитого м'яча у мене було кілька моментів, які я не використав. Мої партнери реалізували інші моменти, і коли настала моя черга, все вже було вирішено. Команда зіграла чудово, і ми вийшли в наступний раунд.

Коутінью хотів пробити пенальті, ми обговорили це, він пробив і забив. Я радий, тому що з цього почалася наша перемога.

Люди неправильно мене зрозуміли, що нам нібито не потрібен Кубок Іспанії. Ми боремося за все три трофеї, це наш обов'язок. У Барселоні ми боремося за все", – цитує Мессі Marca.

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Кубок Іспанії1/4 фіналу, матчі-відповідіКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Севілья: Середа 30 січня 2019

Барселона
Матч завершено
6 : 1
Севілья
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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Барселона - Севілья
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