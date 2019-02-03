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Барселона вдома пропустила 15 м'ячів за 12 матчів Ла Ліги – найгірший результат клубу за 16 років

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Барселона вдома пропустила 15 м'ячів за 12 матчів Ла Ліги – найгірший результат клубу за 16 років
Коли дізнався про найгірший результат Барселони за 16 років / Фото Reuters

Барселона старається тримати баланс між позитивними рекордами клубу та антидосягненнями.

У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії Барселона двічі пропустила від Валенсії, але в підсумку змогла забрати одне очко, завдяки зусиллям Ліонеля Мессі.

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Лідер чемпіонату Іспанії пропустив 15 голів у поточному сезоні Прімери під час 12-ти домашніх матчів. Це найгірший результат каталонців за останні 16 років, повідомляє портал MisterChip.

Останній раз такий результат "блаугранас" продемонстрували в сезоні 2002/03, коли команду очолював нідерландський фахівець Луї ван Гал.

Після 22-х турів поточного сезону Ла Ліги каталонці сумарно забили 60 м'ячів, а пропустили – 23.

Барселона здобула нічию проти Валенсії завдяки дублю Мессі – каталонці втратили переможну серію

Іспанія22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсія: Субота 02 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Валенсія Рекорди Луї ван Гал Луї ван Гал
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