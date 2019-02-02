Мессі може пропустити матч з Реалом через травму

Участь форварда Барселони Ліонеля Мессі у першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала – під питанням.

Поєдинок 22-го туру Прімери Барселона – Валенсія (1:1) "подарував" каталонцям не лише втрату очок, а і травму незамінного лідера команди, повідомляє журналіст Рік Шарма у твіттері.

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За інформацією джерела, у Мессі травма правого стегна, що може завадити аргентинцю взяти участь у найближчому поєдинку проти Реала.

"Мессі відчуває певний дискомфорт, але ми зараз не знаємо про його стан. Завтра все буде ясно", – цитує наставника каталонців Ернесто Вальверде Barca Times.

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться 6 лютого, початок о 22:00.

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