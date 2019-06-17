toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Au revoir мсье Неймар: ПСЖ рассматривает 5 игроков на замену бразильцу – угроза для Гвардиолы и радость Барселоны

19:10 103 Читати українською
Au revoir мсье Неймар: ПСЖ рассматривает 5 игроков на замену бразильцу – угроза для Гвардиолы и радость Барселоны
Неймар может покинуть ПСЖ

Пожалуй, самый скандальный игрок мира может спровоцировать очередную трансферную бомбу.

Неймар устал от ПСЖ, а ПСЖ устал от Неймара. Наиболее громкий футбольный развод лета уже не выглядит пустой болтовней. Катарские шейхи впервые за долгое время открыли двери перед своим основным активом и маркетинговым лицом: "Его не заставляли подписывать с нами контракт. Я больше не потерплю звездного поведения от собственных игроков". Слова президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи после резонансного разговора с изданием L'Équipe интерпретировали как согласие на трансфер 27-летнего бразильца, что всем видом демонстрирует тотальную апатию к катарскому проекту.

"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен

Пока Неймар изучает два наиболее реальных варианта для продолжения карьеры (Барселона и Мадрид), боссы французского гранда тщательно мониторят трансферный рынок в поисках замены звездному форварду. Хотя Аль-Хелаифи заверил, что ПСЖ больше не собирается тратить космические суммы на топ-игроков, в расширенный список новоиспеченного спортивного директора парижан Леонардо попали 5 достаточно дорогих исполнителей.

Филиппе Коутиньо

Забавно, но приоритетная цель ПСЖ находится в Барселоне, с которой Аль-Хелаифи серьезно побил горшки после трансфера Неймара за 222 млн евро в 2017 году. С тех пор представители обоих клубов почти не общались, а Бартомеу неоднократно называл парижан злостными нарушителями финансового фэйр-плей. Однако на этот раз в переговорах заинтересованы даже не две, а сразу три стороны. Коутиньо, провалившись на Камп Ноу, стремится перезапустить свою карьеру именно на Парк де Пренс и, что неудивительно, его желание полностью поддерживают ПСЖ и Барселона. "Кулес" вроде бы работают над возвращением Неймара и хотят использовать его близкого друга в качестве разменной монеты. При таких условиях каталонцам пришлось бы доплатить Аль-Хелаифи еще примерно 100-120 млн евро, сэкономив почти столько же.

Коутиньо не перейдет в Манчестер Юнайтед – известна причина

Николя Пепе

Нападающий Лилля около двух лет находится на радаре скаутов ПСЖ. Наколотив 22 гола в прошлом сезоне Лиги 1, ивуариец привлек к себе внимание таких клубов как Бавария, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, но именно Париж считается основным претендентом на 24-летнего игрока. Аль-Хелаифи обещает Пепе больше 10 млн евро за сезон, гарантированное место в старте и роскошный особняк в окрестностях Парижа. Если зимой один из самых перспективных форвардов мира сильно сомневался, переходить ли в ПСЖ с невероятной конкуренцией, то сейчас он готов уйти на Парк де Пренс пешком. Вероятные трансферы Кавани и Неймара открывают перед ним безграничные перспективы.

Главная звезда Лилля Пепе летом сменит команду, – президент французского клуба

Пауло Дибала

После прихода Криштиану Роналду аргентинец потерял место в составе Ювентуса, приняв решение покинуть туринский гранд. "Есть большая вероятность, что Пауло сменит клуб, ему нужен новый импульс. Он не чувствует себя счастливым. Многим другим игрокам тоже некомфортно в Ювентусе", – посетовал брат 26-летнего футболиста Густаво. Реал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Атлетико и Бавария пристально следят за ситуацией Дибалы, но пока звездный аргентинец общался только с Леонардо, который хочет поразить фанатов ПСЖ громким приобретением. Цена вопроса – 100 млн евро.

Лерой Сане

23-летнему вингеру, который провел блестящий сезон в Манчестер Сити (10 голов и 11 ассистов), надоели регулярные ротации в исполнении Гвардиолы. Сане хочет играть в каждом матче и не собирается греть скамейку запасных. Пока Пеп просит у своего подопечного терпения и большей самоотдачи, то грозится уйти бесплатно следующим летом, если его не отпустят уже сейчас. Серьезными разногласиями между немцем и чемпионами Англии может воспользоваться ПСЖ, для которого Лерой стал бы идеальной заменой Неймару. Он очень напоминает бразильца по манере игры, а также обладает приемлемой ценой – 80-100 млн евро. Смотря на то, что контракт Сане завершается через год, парижане имеют супершанс уговорить Манчестер Сити отпустить игрока.

Антони Марсьяль

Французский форвард только прошлой зимой подписал новый 5-летний контракт с МЮ, но тогда он еще не знал, что "красные дьяволы" останутся без Лиги чемпионов. Возможность вернуться на родину, получать большую зарплату и регулярно выступать в самом престижном еврокубке – большой соблазн для 23-летнего француза, который никогда не считался безапелляционным игроком основы на Олд Траффорд. ПСЖ не впервые заинтересовался экс-звездой Монако, а Марсьяль, как пишут французские СМИ, не впервые откровенно "флиртует" с представителями французского клуба. Однако именно сейчас для трансфера сложились лучшие условия.

Реал имеет шанс подписать Неймара и Мбаппе – двойная бомба имени ПСЖ 2020, новый суперпроект и... немного экономии

blog_ava
Трансфер Малиновского в Аталанту под угрозой срыва – на украинца претендуют и другие клубы
12:06
880
Теги
Николя Пепе Николя Пепе Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Пауло Дибала Пауло Дибала Неймар Неймар Лерой Сане Лерой Сане Антони Марсьяль Антони Марсьяль Франция Статьи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона опровергла договоренность с Гризманном
    Іспанія — 16:40163 Барселона опровергла договоренность с Гризманном
6
час
:
26
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук