Au revoir мсье Неймар: ПСЖ рассматривает 5 игроков на замену бразильцу – угроза для Гвардиолы и радость Барселоны

Пожалуй, самый скандальный игрок мира может спровоцировать очередную трансферную бомбу.

Неймар устал от ПСЖ, а ПСЖ устал от Неймара. Наиболее громкий футбольный развод лета уже не выглядит пустой болтовней. Катарские шейхи впервые за долгое время открыли двери перед своим основным активом и маркетинговым лицом: "Его не заставляли подписывать с нами контракт. Я больше не потерплю звездного поведения от собственных игроков". Слова президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи после резонансного разговора с изданием L'Équipe интерпретировали как согласие на трансфер 27-летнего бразильца, что всем видом демонстрирует тотальную апатию к катарскому проекту.

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Пока Неймар изучает два наиболее реальных варианта для продолжения карьеры (Барселона и Мадрид), боссы французского гранда тщательно мониторят трансферный рынок в поисках замены звездному форварду. Хотя Аль-Хелаифи заверил, что ПСЖ больше не собирается тратить космические суммы на топ-игроков, в расширенный список новоиспеченного спортивного директора парижан Леонардо попали 5 достаточно дорогих исполнителей.

Филиппе Коутиньо

Забавно, но приоритетная цель ПСЖ находится в Барселоне, с которой Аль-Хелаифи серьезно побил горшки после трансфера Неймара за 222 млн евро в 2017 году. С тех пор представители обоих клубов почти не общались, а Бартомеу неоднократно называл парижан злостными нарушителями финансового фэйр-плей. Однако на этот раз в переговорах заинтересованы даже не две, а сразу три стороны. Коутиньо, провалившись на Камп Ноу, стремится перезапустить свою карьеру именно на Парк де Пренс и, что неудивительно, его желание полностью поддерживают ПСЖ и Барселона. "Кулес" вроде бы работают над возвращением Неймара и хотят использовать его близкого друга в качестве разменной монеты. При таких условиях каталонцам пришлось бы доплатить Аль-Хелаифи еще примерно 100-120 млн евро, сэкономив почти столько же.

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Николя Пепе

Нападающий Лилля около двух лет находится на радаре скаутов ПСЖ. Наколотив 22 гола в прошлом сезоне Лиги 1, ивуариец привлек к себе внимание таких клубов как Бавария, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, но именно Париж считается основным претендентом на 24-летнего игрока. Аль-Хелаифи обещает Пепе больше 10 млн евро за сезон, гарантированное место в старте и роскошный особняк в окрестностях Парижа. Если зимой один из самых перспективных форвардов мира сильно сомневался, переходить ли в ПСЖ с невероятной конкуренцией, то сейчас он готов уйти на Парк де Пренс пешком. Вероятные трансферы Кавани и Неймара открывают перед ним безграничные перспективы.

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Пауло Дибала

После прихода Криштиану Роналду аргентинец потерял место в составе Ювентуса, приняв решение покинуть туринский гранд. "Есть большая вероятность, что Пауло сменит клуб, ему нужен новый импульс. Он не чувствует себя счастливым. Многим другим игрокам тоже некомфортно в Ювентусе", – посетовал брат 26-летнего футболиста Густаво. Реал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Атлетико и Бавария пристально следят за ситуацией Дибалы, но пока звездный аргентинец общался только с Леонардо, который хочет поразить фанатов ПСЖ громким приобретением. Цена вопроса – 100 млн евро.

Лерой Сане

23-летнему вингеру, который провел блестящий сезон в Манчестер Сити (10 голов и 11 ассистов), надоели регулярные ротации в исполнении Гвардиолы. Сане хочет играть в каждом матче и не собирается греть скамейку запасных. Пока Пеп просит у своего подопечного терпения и большей самоотдачи, то грозится уйти бесплатно следующим летом, если его не отпустят уже сейчас. Серьезными разногласиями между немцем и чемпионами Англии может воспользоваться ПСЖ, для которого Лерой стал бы идеальной заменой Неймару. Он очень напоминает бразильца по манере игры, а также обладает приемлемой ценой – 80-100 млн евро. Смотря на то, что контракт Сане завершается через год, парижане имеют супершанс уговорить Манчестер Сити отпустить игрока.

Антони Марсьяль

Французский форвард только прошлой зимой подписал новый 5-летний контракт с МЮ, но тогда он еще не знал, что "красные дьяволы" останутся без Лиги чемпионов. Возможность вернуться на родину, получать большую зарплату и регулярно выступать в самом престижном еврокубке – большой соблазн для 23-летнего француза, который никогда не считался безапелляционным игроком основы на Олд Траффорд. ПСЖ не впервые заинтересовался экс-звездой Монако, а Марсьяль, как пишут французские СМИ, не впервые откровенно "флиртует" с представителями французского клуба. Однако именно сейчас для трансфера сложились лучшие условия.

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