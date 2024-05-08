Труа дискваліфікував чотирьох гравців після того, як вони кинули фаєри у власних уболівальників.

Минулої п'ятниці під час домашнього матчу з Валансьєном уболівальники Труа кинули феєрверк на поле і тим самим зірвали гру за кілька хвилин до її завершення. Четверо гравців господарів були незадоволені такою поведінкою фанатів і жбурнули ці фаєри назад на трибуни.

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У середу, 8 травня, Труа ухвалив рішення покарати цей квартет дискваліфікацією, оскільки поведінка футболістів була визнана небезпечною для здоров'я і життя вболівальників. Водночас екс-клуб Миколи Кухаревича покарав самих фанатів. "Ми вивчили записи камер відеоспостереження й упізнали дев'ятьох осіб. Їхні абонементи та квитки будуть визнані недійсними. Крім того, їхні особи були передані в поліцію", – сказано в клубній заяві.

Матч Труа – Валансьєн був зупинений за рахунку 1:1. Поки незрозуміло, що станеться з рештою гри, рішення щодо цього буде ухвалено 17 травня. Труа перебуває в зоні вильоту і, найімовірніше, не зможе врятуватися в Лізі 2.

Шанувальники Труа давно протестують проти дій City Football Group, яка придбала клуб 2020 року. Усе почалося з оптимістичного повернення в еліту, але затриматися вдалося лише на два сезони. У нинішній кампанії жах продовжився. Фанати розлючені, що про їхню команду забули, поки інші проєкти CFG виблискують завдяки інвестиціям (Жирона, Ман Сіті).

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