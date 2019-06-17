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Коутінью не перейде в Манчестер Юнайтед – відома причина

18:41 295 Читать на русском
Коутінью не перейде в Манчестер Юнайтед – відома причина
Філіппе Коутінью / ФК Барселона

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью не стане переходити у Манчестер Юнайтед.

Філіппе Коутінью не розглядає варіант із переходом у Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports. Бразилець не хоче стати Юдою для Ліверпуля та його вболівальників, адже виступав у цій команді з 2013 по 2018 роки.

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Бразилець перейшов до Барселони взимку 2018 року за рекордні для "блаугранас" 150 млн євро, але не зміг стати своїм на Камп Ноу, і тепер клуб хоче позбутись гравця.

Наразі активно поширюються чутки про інтерес з боку ПСЖ, а Барса хотіла би повернути Неймара.

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