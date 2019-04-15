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Головна зірка Лілля Пепе влітку змінить команду, – президент французького клубу

11:47 380 Читать на русском
Головна зірка Лілля Пепе влітку змінить команду, – президент французького клубу
Ніколя Пепе / Соцмережі

Вінгер Лілля Ніколя Пепе влітку змінить клубну прописку.

Президент Лілля Жерар Лопес заявив, що у наступне трансферне вікно команда планує продату низку виконавців, зокрема і Ніколя Пепе.

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"Цього літа, я думаю, ми продамо від чотирьох до п'яти гравців, не більше. Пепе? Я б сказав, він обов'язково піде. У нього є вибір для продовження кар'єри", – цитує Лопеса L’Équipe.

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До слова, у поточному сезоні в активі 23-річного вінгера 35 матчів за Лілль в усіх турнірах, де Пепе забив 20 голів та віддав 12 результативних передач. Також юний футболіст йде на другому місці у рейтингу бомбардирів Ліги 1.

Теги
Пепе Пепе Лілль Лілль Франція Трансфери
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