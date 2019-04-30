"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен

Той, кого називали наступником Мессі та Роналду на футбольному троні, перетворюється у посміховисько.

Можливо, Неймар переживає ключовий момент у власній кар'єрі. Французький етап не виправдав очікувань бразильця, який у свої 27 ризикує назавжди залишитись всього лише претендентом на "Золотий м'яч". Відтоді, як один з найкращих гравців світу покинув Камп Ноу, його переслідують травми та скандали. ПСЖ виклав за Неймара 222 млн євро, а він провів на полі за неповні два роки скромні 4778 хвилин. Для прикладу, лише за один сезон 2015/16 екс-форвард Барселони відіграв майже стільки ж – 4434.

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Через проблеми зі здоров'ям кожен сезон бразильської зірки на Парк де Пренс завершувався ще в лютому, тобто, він пропускав стадію плей-офф Ліги чемпіонів, коли реально вирішувалась доля титулу. За провальними матчами парижан проти Реала та МЮ Неймар спостерігав з трибун, або біля екрана телевізора. У обох випадках амбіційний катарський проект зазнавав болючого фіаско ще на стадії 1/8 фіналу, а фанати розлючено кивали пальцем, насамперед, у бік бразильця, який був придбаний якраз для таких великих матчів.

Після скандального відходу з Барселони кар'єра Неймара перетворюється на суцільну руїну. Наразі він може похвалитись лише другою найвищою зарплатою після Лео Мессі (37 млн на рік), але його успіхи на футбольному полі – далекі від ідеалу. Провали у складі ПСЖ позначились також на виступах бразильця за свою національну збірну. Не зумівши повністю оговтатись від важкої травми, Неймар продемонстрував слабку гру на ЧС-2018, а "Селесао" припинили боротьбу за трофей вже на стадії чвертьфіналу. На російському Мундіалі лідер пентакампеонес запам'ятався хіба-що кумедною симуляцією проти Сербії, яка стала ще одним потужним ударом по його далеко не ідеальному іміджу.

Критика стала невід'ємним елементом у повсякденному житті найдорожчого футболіста в історії не лише через його гру. Більшість закидів на адресу бразильця стосуються, насамперед, поведінки зірки поза межами поля. Зокрема, фанати та експерти нещадно "знищували" Неймара після того, як він "запалив" на милицях під час карнавалу у Ріо. Ней акурат активно відновлювався після чергового перелому, який залишив його без футболу майже на чотири місяці. Сам гравець нещодавно зізнався, що деякі коментарі робили йому болюче: "Це було перебільшення. На той момент я вже міг ходити. Найбільш прикро чути, як мене критикують колишні та чинні футболісти, які грають набагато гірше".

Як правило, біда ніколи не приходить одна, і, здається, що невдачі Неймара просто безкінечні. Парадокс у тому, що бразилець пережив безліч нервових інцидентів, які не мають нічого спільного з футболом, але сильно впливають на його статус як потенційного одного з трьох найкращих гравців планети. Вихованець Сантоса вже не вважається головним конкурентом Мессі та Роналду, скотившись на 12-ту сходинку в останньому голосуванні на "Золотий м'яч". Його швидко затьмарив навіть власний партнер Кіліан Мбаппе, який зараз вважається першою скрипкою у атаці ПСЖ.

Після ганебної поразки чемпіонів Франції від Манчестер Юнайтед бразилець жорстко облаяв арбітрів: "Це ганьба! Чотири людини, які нічого не розуміють у футболі, переглядають епізод в уповільненому повторі біля телевізора. І там чітко видно, що пенальті не було! Куди Кімпембе мав подіти свої руки? Пішли всі н...й".

Брутальний "спіч" Неймара у соціальних мережах, як і його намагання прорватись у суддівську кімнату, не залишились поза увагою УЄФА, який нагородив бразильця трьохматчевою дискваліфікацією. Відтак, він буде змушений пропустити першу половину наступного розіграшу Ліги чемпіонів, що, звісно, може позначатись на цілому сезоні.

А після цього трапився ще зовсім свіжий вибрик бразильця під час фіналу Кубка Франції. Повівшись на провокацію, Неймар брутально перевірив на міцність підборіддя фаната. "Я вчинив неправильно, але хіба всі ми можемо похвалитись холоднокровністю?", – прокоментував свій черговий зрив бразилець, який тепер ризикує пропустити ще й до 8-и поєдинків на внутрішній арені.

За два сезони у складі ПСЖ Неймар написав значно більше чорних, ніж світлих сторінок у власній кар'єрі. Він йшов з Барселони "у пошуках складнішого виклику", а тепер переживає справжнісіньке пекло. Ней далекий від своєї найкращої гри та дуже далекий від мрії про "Золотий м'яч". Вихід з тіні з Мессі, чим бразилець неодноразово виправдовував трансфер у ПСЖ, став для нього початком кінця. Він розуміє, що припустився помилки, але поки що не бачить виходу з непростої ситуації. Регулярні зриви – лише один з симптомів безпорадності.

Врятувати, можливо, найбільш обдарованого футболіста сучасності, може лише втеча із золотої катарської клітки. Однак обвести навколо пальця всю країну на чолі з норовистим шейхом – значно важче, ніж ошукати довірливого Бартомеу. Поки ж Неймар працюватиме над паризьким відступом, чергові скандали а-ля Кантона нам гарантовані.

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