Реал має шанс підписати Неймара та Мбаппе – подвійна бомба імені ПСЖ 2020, новий суперпроект і... трохи економії

Власники ПСЖ можуть подарувати казкову знижку Флорентіно Пересу. Катарські шейхи розглядають варіант купівлі або створення топ-клубу Англії чи Італії. Для Реала це чудові новини.

Операція 2020. Таким є план Б, який потроху вимальовується у клубних кабінетах "бланкос". Президент Реала Флорентіно Перес ніколи не відмовлявся від трансферу Неймара, а останні події тільки наближають таку імовірність. І хоча Зінедін Зідан, який повернувся у Мадрид нещодавно, віддає перевагу Садьйо Мане (Ліверпуль) та Едену Азару (Челсі), багато що вказує на варіант з придбанням власне 27-річного бразильця. Сам екс-форвард Барселони переживає важкі періоди в Парижі: від серйозних травм до великої критики за свою поведінку та гру. Його карають через агресію до суддів та фанатів, і все виглядає якимсь тотальним падінням.

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Катарські боси, схоже, втомились від постійних невдач. ПСЖ, щедро фінансований урядом країни, яка прийматиме ЧС-2022, не потребує продавати своїх топ-зірок, ба більше – може сам дозволити собі купувати, кого заманеться. Трансфери Кіліана Мбаппе та Неймара, варті понад 400 мільйонів євро, це довели. Однак чинні чемпіони Франції, як обмежувались тільки внутрішніми титулами, так і продовжують лише облизуватись, коли провідні команди Європи рік за роком грають у півфіналах Ліги чемпіонів.

"Реал краще нехай навіть не пропонує жодних сум, аби не псувати стосунки між клубами", – донедавна позиція катарців щодо своїх головних перлин, яких сватають у столицю Іспанії ледь не щодня, була дуже строгою. Невдовзі їхні погляди можуть вже не бути такими категоричними. Якщо уряд Катару припинить підтримку ПСЖ, а це РЕАЛьно вже у 2020-му році, шейхи покинуть Францію або значно зменшать розміри фінансування.

Головна проблема – огульна критика команди, що дуже не подобається азіатському Еміру. Це шкодить його іміджу і сприймається як доволі несправедлива річ. Краще вже тоді спрямувати кошти на початок нового грандіозного проекту в Італії чи Англії, вважають катарці. Серед варіантів уже називають Рому та клуби другого англійського дивізіону.

У таких умовах паризький клуб змушений буде продавати гравців, аби задовольнити вимоги фейр-плей УЄФА. І саме це є великим шансом для Реала. Наразі власники ПСЖ залишаються непохитними: Неймар і Мбаппе не продаються. Та вже у 2020-му, тобто через рік, у контракті бразильця буде активовано пункт про зменшення суми відступних до 170 мільйонів євро. Це означає, що Реал може навіть заощадити якихось 50 млн при купівлі найдорожчого гравця світу, який обійшовся його нинішнім босам у 220 мільйонів.

Для придбання ж Мбаппе можуть влаштувати цілу французьку колонію з Погба, Зіданом і Вараном на чолі. Ех, в якій же смачній компанії може опинитись український воротар Андрій Лунін, права на якого належать Реалу!

Кожна поразка парижан від скромних команд у Франції веде за собою потоки іронії та насмішок над клубом з гігантським бюджетом. Це зачіпає імідж уряду Катару, передає думку джерел з емірату Le Parisien. Уже 8 років, як ПСЖ опинився в руках товстосумів, а втома від постійних поразок на євроарені тільки наростає і майже не залишає місця для початкового ентузіазму.

Катарці стають символом розчарування, ось чого найбільше побоюється влада клубу та країни. Ображені шейхи також вказують на те, що критика від ЗМІ та їхніх конкурентів, зокрема президента Ліона, є несправедливою, позаяк без Неймара, Мбаппе і компанії, Ліга 1 не змогла б продати телеправа на чемпіона Франції за 1,15 мільярда євро на 4 сезони.

А ще Катар шокований тим, скільки податків до французького бюджету було сплачено ним з 2011-го року через Парі Сен-Жермен. За деякими даними, один ПСЖ за цей період зробив стільки ж відрахувань з зарплати гравців, як всі клуби Прімери, Бундесліги та Серії А, разом взяті! Лишень за сезон 2017/18 довелось перерахувати державі 193 млн євро.

Насер Аль-Хелаїфі не скаржиться на сам факт сплати грандіозних податків, але обурений, що УЄФА не враховує цього при аналізі фінансового фейр-плей. Витрачені на Неймара та Мбаппе 400 мільйонів євро потягнули за собою підвищену увагу Європейського футбольного союзу, а також кадрову кризу – Тухелю банально бракувало гравців на деяких позиціях.

Головним конкурентом Франції за гроші шейхів є Великобританія, в яку Катар збирається інвестувати 6 мільярдів євро за найближчі 5 років. Якщо ситуація розвиватиметься у тому ж негативному ключі, не виключений остаточний перехід на лондонські ринки. Так, ПСЖ досягнув певного комерційного прогресу за цей час: доходи від спонсорів зросли в 10 разів за останні 7 років, а група Accor готова підписати контракт на 65 млн євро за сезон, щоб красуватись на формі парижан. Та реальний спокій і гармонію у стосунках між Дохою і Парижем може принести лише великий європейський успіх команди Тухеля у сезоні 2019/2020.