Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ

ПСЖ офіційно оголосив про повернення бразильця Леонардо на посаду спортивного директора паризького клубу.

"Я надзвичайно радий знову повернутись у ПСЖ. Цей клуб так багато означає у моїй футбольній кар'єрі і просто в моєму житті.

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Я дійсно пережив тут великі емоції, як гравець у 1990-х роках, а нещодавно і як спортивний директор разом з президентом Нассером Аль-Хелаїфі, коли я повернувся до клубу в 2011 році. Радий знову стати частиною цього нового клубу, до якого я відчуваю глибоку повагу", – поділився Леонардо в коментарі офіційному сайту ПСЖ.