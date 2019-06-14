Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ

Збірна України — 16:20 4607
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"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати
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Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції ЯрмоленкаАнглія — 15:10 837
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“Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболуІнтерв’ю — 14:30 5894
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Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"Іспанія — 14:09 6298
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