Ліон переграв Лілль (4:3) у матчі 32 туру Ліги 1. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Фонсеки влаштувала чергове шоу, але на цей раз "догам" не вдалося здобути перемогу. Лілль мав комфортну перевагу у два м'ячі після першого тайму. Утім, Ліон здійснив камбек.

Фонсека зазнав шаленого фіаско – Лілль дивом програв Ліону та віддалився від Ліги чемпіонів

"Ткачі", які сім разів вигравали чемпіонат Франції. Перевернули гру перед фінальним свистком. Три голи Ліон забив після 80 хвилини, а переможний влетів у ворота Лілля в компенсований час.

Лілль перебуває на четвертому місці з 55 балами, а Ліон розташувався на сьомій сходинці з 47 очками.