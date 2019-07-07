Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Аргентина перемогла Чилі в матчі за 3 місце Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Аргентина – Чилі.

У матчі за третє місце Копа Амеріка Аргентина зустрічалась з Чилі. Вже на 12 хвилині Мессі стрімко розіграв штрафний та вивів Агуеро віч-на-віч з голкіпером Чилі – 1:0. Ще через 10 хвилин Дибала подвоїв перевагу "альбіселесте".

Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

Наприкінці першого тайму головний арбітр матчу вилучив Мессі та Меделя за штовханину. У другій половині зустрічі Відаль відіграв один м'яч з пенальті.

Таким чином, бронзові медалі Копа Амеріка-2019 виграла збірна Аргентини. Чилі завершила турнір на четвертому місці.

Аргентина перемогла Чилі у скандальному матчі за третє місце Копа Амеріка-2019