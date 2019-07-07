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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

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Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1
Аргентина – Чилі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Аргентина перемогла Чилі в матчі за 3 місце Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Аргентина – Чилі.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

У матчі за третє місце Копа Амеріка Аргентина зустрічалась з Чилі. Вже на 12 хвилині Мессі стрімко розіграв штрафний та вивів Агуеро віч-на-віч з голкіпером Чилі – 1:0. Ще через 10 хвилин Дибала подвоїв перевагу "альбіселесте".

Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

Наприкінці першого тайму головний арбітр матчу вилучив Мессі та Меделя за штовханину. У другій половині зустрічі Відаль відіграв один м'яч з пенальті.

Таким чином, бронзові медалі Копа Амеріка-2019 виграла збірна Аргентини. Чилі завершила турнір на четвертому місці.

Аргентина перемогла Чилі у скандальному матчі за третє місце Копа Амеріка-2019

blog_ava
Мессі відмовився отримувати медаль Копа Амеріка та не вийшов на нагородження
09:27
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Світ Аргентина - Чилі Чилі Чилі Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина Відеоновини
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