Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019 – як це було

Збірна Аргентини завдяки голам Серхіо Агуеро та Пауло Дибали переграла Чилі у поєдинку за бронзові медалі Кубка Америки.

Матч за третє місце Копа Америка-2019 Аргентина – Чилі стартував о 22:00 за київським часом та завершився перемогою "альбіселесте" з рахунком 2:1. Таким чином, підопічні Лео Скалоні стали бронзовими призерами турніру. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводив "Футбол 24".

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Ще у першому таймі команди залишились вдесятьох – через сутичку між Гарі Меделем та Ліонелем Мессі обом показали пряму червону картку.

Стартові склади

Аргентина: Армані – Фойт, Песселья, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Дибала, Мессі, Агуеро

Запасні: Муссо, Маркесін, Саравія, Морі, Каско, Родрігес, Піссаро, Перейра, Ді Марія, Суарес

Чилі: Аріас – Ісла, Хара, Медель, Бусежур – Арангіс, Пульгар, Діас, Відаль – Санчес, Варгас

Запасні: Кортес, Лічновскі, Маріпан, Кастільйо, Вальдес, Павес, Ернандес, Фуенсаліда, Фернандес, Опасо, Сагал, Урра

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