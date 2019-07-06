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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019 – як це було

6 липня 21:50 3136 Читать на русском
Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019 – як це було
Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019 – як це було

Збірна Аргентини завдяки голам Серхіо Агуеро та Пауло Дибали переграла Чилі у поєдинку за бронзові медалі Кубка Америки.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

Матч за третє місце Копа Америка-2019 Аргентина – Чилі стартував о 22:00 за київським часом та завершився перемогою "альбіселесте" з рахунком 2:1. Таким чином, підопічні Лео Скалоні стали бронзовими призерами турніру. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводив "Футбол 24".

Аргентина перемогла Чилі у скандальному матчі за третє місце Копа Амеріка-2019

Ще у першому таймі команди залишились вдесятьох – через сутичку між Гарі Меделем та Ліонелем Мессі обом показали пряму червону картку.

Стартові склади

Аргентина: Армані – Фойт, Песселья, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Дибала, Мессі, Агуеро

Запасні: Муссо, Маркесін, Саравія, Морі, Каско, Родрігес, Піссаро, Перейра, Ді Марія, Суарес

Чилі: Аріас – Ісла, Хара, Медель, Бусежур – Арангіс, Пульгар, Діас, Відаль – Санчес, Варгас

Запасні: Кортес, Лічновскі, Маріпан, Кастільйо, Вальдес, Павес, Ернандес, Фуенсаліда, Фернандес, Опасо, Сагал, Урра

Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини

blog_ava
Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра
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Теги
Світ Аргентина - Чилі Чилі Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина
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