Санчес зазнав пошкодження у матчі проти Аргентини

Нападник збірної Чилі Алексіс Санчес не зміг дограти матч за "бронзу" Копа Амеріка-2019.

30-річний форвард покинув поле уже в дебюті зустрічі проти Аргентини.

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Санчес відчув дискомфорт у задній поверхні стегна і попросив тренерський штаб замінити його на 17-й хвилині матчу. Замість нападника Манчестер Юнайтед вийшов хавбек Матіас Фернандес, який представляє мексиканську Некаксу.

Нагадаємо, Алексіс потерпав від проблем зі здоров'ям упродовж всього сезону 2018/19. Чилієць втратив місце в стартовому складі Манчестер Юнайтед, який розглядає варіанти з продажем Санчеса цього літа.

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