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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Санчес зазнав пошкодження у матчі проти Аргентини

6 липня 23:22 187 Читать на русском
Санчес зазнав пошкодження у матчі проти Аргентини
Алексіс Санчес / Reuters

Нападник збірної Чилі Алексіс Санчес не зміг дограти матч за "бронзу" Копа Амеріка-2019.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

30-річний форвард покинув поле уже в дебюті зустрічі проти Аргентини.

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Санчес відчув дискомфорт у задній поверхні стегна і попросив тренерський штаб замінити його на 17-й хвилині матчу. Замість нападника Манчестер Юнайтед вийшов хавбек Матіас Фернандес, який представляє мексиканську Некаксу.

Нагадаємо, Алексіс потерпав від проблем зі здоров'ям упродовж всього сезону 2018/19. Чилієць втратив місце в стартовому складі Манчестер Юнайтед, який розглядає варіанти з продажем Санчеса цього літа.

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Теги
Світ Аргентина - Чилі Чилі Чилі Копа Амеріка-2019 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес
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