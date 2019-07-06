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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Аргентина – Чилі: Агуеро забив незвичний гол після блискавичного розіграшу штрафного від Мессі

6 липня 22:41 2350 Читать на русском
Аргентина – Чилі: Агуеро забив незвичний гол після блискавичного розіграшу штрафного від Мессі
Серхіо Агуеро / Соцмережі

Аргентина зустрічається з Чилі у матчі за третє місце на Копа Амеріка.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

На 12 хвилині поєдинку чилійський футболіст сфолив на Ліонелі Мессі, аргентинський футболіст блискавично піднявся та виконав передачу на Агуеро, який вийшов віч-на-віч з голкіпером та переграв його.

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Зауважимо, що станом на 30 хвилину поєдинку за третє місце на Копа Амеріка, Аргентина перемагає Чилі з рахунком 2:0. Другий гол забив Дибала.

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019

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