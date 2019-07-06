Аргентина – Чилі: Агуеро забив незвичний гол після блискавичного розіграшу штрафного від Мессі

Аргентина зустрічається з Чилі у матчі за третє місце на Копа Амеріка.

На 12 хвилині поєдинку чилійський футболіст сфолив на Ліонелі Мессі, аргентинський футболіст блискавично піднявся та виконав передачу на Агуеро, який вийшов віч-на-віч з голкіпером та переграв його.

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Зауважимо, що станом на 30 хвилину поєдинку за третє місце на Копа Амеріка, Аргентина перемагає Чилі з рахунком 2:0. Другий гол забив Дибала.

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019