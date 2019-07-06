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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

6 липня 23:09 4945 Читать на русском
Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра
Аргентина – Чилі / Соцмережі

У поєдинку за третє місце на Копа Амеріка між Аргентиною та Чилі головний арбітр матчу вилучив капітанів обох команд.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

На 37 хвилині поєдинку між Аргентиною та Чилі Ліонель Мессі вів боротьбу проти Гарі Меделя біля воріт Аріаса. Аргентинець підштовхнув гравця Бешикташа у спину, на що капітан збірної Чилі почав провокувати Мессі, штовхаючи його в груди.

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Головний арбітр матчу прийняв радикальне рішення та одразу вилучив обох футболістів. Капітани команд ще довго сперечались з рефері, але той не змінив вердикт.

До слова, після першого тайму рахунок у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка 2:0 на користь Аргентини. Голами відзначились Агуеро та Дибала.

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019

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