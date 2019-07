Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

На 37 хвилині поєдинку між Аргентиною та Чилі Ліонель Мессі вів боротьбу проти Гарі Меделя біля воріт Аріаса. Аргентинець підштовхнув гравця Бешикташа у спину, на що капітан збірної Чилі почав провокувати Мессі, штовхаючи його в груди.

Аргентина – Чилі: Агуеро забив незвичний гол після блискавичного розіграшу штрафного від Мессі

Головний арбітр матчу прийняв радикальне рішення та одразу вилучив обох футболістів. Капітани команд ще довго сперечались з рефері, але той не змінив вердикт.

До слова, після першого тайму рахунок у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка 2:0 на користь Аргентини. Голами відзначились Агуеро та Дибала.

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019

A bit of mess in The Chile Argentina #CopaAmerica 3rd place game. Messi sent off with a red card



pic.twitter.com/O322YcyR07