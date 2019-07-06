Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

У поєдинку за третє місце на Копа Амеріка між Аргентиною та Чилі головний арбітр матчу вилучив капітанів обох команд.

На 37 хвилині поєдинку між Аргентиною та Чилі Ліонель Мессі вів боротьбу проти Гарі Меделя біля воріт Аріаса. Аргентинець підштовхнув гравця Бешикташа у спину, на що капітан збірної Чилі почав провокувати Мессі, штовхаючи його в груди.

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Головний арбітр матчу прийняв радикальне рішення та одразу вилучив обох футболістів. Капітани команд ще довго сперечались з рефері, але той не змінив вердикт.

До слова, після першого тайму рахунок у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка 2:0 на користь Аргентини. Голами відзначились Агуеро та Дибала.

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