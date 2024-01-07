Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Арандіна – Реал Мадрид – 1:3

Голи: Кабрал, 90+3 – Хоселу, 54 (пен), Діас, 55, Родріго, 90+3

Як і обіцяв напередодні Карло Анчелотті, Андрій Лунін залишився у запасі на кубковий матч. Компанію українському кіперу склали Беллінгем, Модріч, Вальверде, Рюдігер, Карвахаль та Родріго. В основі Реала вийшов Кепа, а також Вінісіус Тобіас – для 19-річного бразильського захисника, який все ще належить Шахтарю, це був дебют за першу команду мадридців в офіційних матчах. Як і для турецького хавбека Арди Гюлера, який нарешті подолав усі проблеми зі здоров'ям. Карло Анчелотті виставив вкрай експериментальний склад, адже суперником "вершкових" в 1/16 фіналу була команда аж четвертого дивізіону Іспанії.

Попри свій скромний статус, Арандіна – нинішній опонент Реала – вже створила одну сенсацію в поточному розіграші Кубка Іспанії. Представник четвертої ліги на попередній стадії зняв скальп з Кадіса, який бореться за виживання в еліті. Втім, зрозуміло, що Анчелотті явно врахував прорахунки наставника "субмарини", який недооцінив Арандіну і поплатився.

На старті гри Реал обклав ворота андердога серією стандартів, які призвели хіба що до напівмоментів. Найкращий шанс на 14-й хвилині мав Арда Гюлер, який не зміг переграти воротаря сильним ударом у ближній кут. Згодом турок ледь не благав Себальйоса віддати йому право виконати перспективний штрафний. Іспанець послухав, і це ледь не спрацювало – стійка врятувала Арандіну. Кепа ж вперше вступив у гру аж на екваторі тайму. Іспанський воротар Реала у підкаті залишив м'яч в межах поля, врятувавши команду від потенційного кутового.

У другій половині тайму гострота зовсім зникла. Останній шанс до перерви не використав Ніко Паз, який неточно пробив після навісу Гюлера. 0:0 – Арандіна протрималася 45 хвилин проти лідера Прімери. В атаку аутсайдер майже не ходив, так і не завдавши жодного удару бодай у бік воріт Кепи.

На 48-й хвилині Арандіна вперше пробила у площину воріт Реала. Кепа без проблем забрав м'яч. Підопічні Анчелотті відповіли заробленим пенальті. Діаса завалили на вході у штрафний, рефері вказав на позначку. До м'яча підійшов Хоселу і відкрив рахунок. Минула лише хвилина, а на табло вже горіли 0:2. Браїм Діас класно пробив у дальній кут, знявши практично всі питання за стартові 10 хвилин другої половини.

Вінісіус Тобіас ледь не став жертвою емоцій гравця Арандіни, який брутально влетів у бразильця в підкаті. Дивовижно, але арбітр не показав навіть жовтої. Захисник уникнув травми, але таки не дограв дебютний матч за Реал до кінця – Анчелотті його замінив. А крапку в матчі поставив Родріго вже у доданий час. Після третього пропущеного Арандіна навіть змогла забити гол престижу. Після прострілу Кабрала Начо зрізав м'яч у свої ворота. Не найкращим чином зіграв і Кепа – конкурент Андрія Луніна таки не зміг зіграти "сухий" матч.

По суті, все вирішила ударна двохвилинка Реала на старті другого тайму. Команда Карло Анчелотті на класі вийшла в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, витративши для цього рівно стільки зусиль, скільки було потрібно. Наступний матч "вершкові" зіграють 10 січня проти Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії.

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