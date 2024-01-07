Кубок Испании, 1/16 финала

Арандина – Реал Мадрид – 1:3

Голы: Кабрал, 90+3 – Хоселу, 54 (пен), Диас, 55, Родриго, 90+3

Как и обещал накануне Карло Анчелотти, Андрей Лунин остался в запасе на кубковый матч. Компанию украинскому киперу составили Беллингем, Модрич, Вальверде, Рюдигер, Карвахаль и Родриго. В основе Реала вышел Кепа, а также Винисиус Тобиас – для 19-летнего бразильского защитника, все еще принадлежащего Шахтеру, это был дебют за первую команду мадридцев в официальных матчах. Как и для турецкого хавбека Арды Гюлера, наконец преодолевшего все проблемы со здоровьем. Карло Анчелотти выставил крайне экспериментальный состав, ведь соперником "сливочных" в 1/16 финала была команда четвертого дивизиона Испании.

Несмотря на свой скромный статус, Арандина – нынешний оппонент Реала – уже создала одну сенсацию в текущем розыгрыше Кубка Испании. Представитель четвертой лиги на предыдущей стадии снял скальп из Кадиса, который борется за выживание в элите Впрочем, понятно, что Анчелотти явно учел просчеты наставника "субмарины", который недооценил Арандину и поплатился.

На старте игры Реал обложил ворота андердога серией стандартов, которые привели разве что к полумоментам. Лучший шанс на 14-й минуте был у Арда Гюллера, который не смог переиграть вратаря сильным ударом в ближний угол. Впоследствии турок едва ли не умолял Себальоса отдать ему право исполнить перспективный штрафной. Испанец послушал, и это чуть не сработало – стойка спасла Арандину. Кепа же впервые вступил в игру на экваторе тайма. Испанский вратарь Реала в подкате оставил мяч в пределах поля и спас команду от потенциального углового.

Во второй половине тайма острота совсем исчезла. Последний шанс до перерыва не использовал Нико Паз, который неточно пробил после навеса Гюлера. 0:0 – Арандина продержалась 45 минут против лидера Примеры. В атаку аутсайдер почти не ходил, так и не нанеся ни одного удара хотя бы в сторону ворот Кепы.

На 48-й минуте Арандина впервые пробила в створ ворот Реала. Кепа без проблем забрал мяч. Подопечные Анчелотти ответили заработанным пенальти. Диаса завалили на входе в штрафную, рефери указал на точку. К мячу подошел Хоселу и открыл счет. Прошла всего минута, а на табло уже горели 0:2. Браим Диас классно пробил в дальний угол, сняв практически все вопросы за стартовые 10 минут второй половины.

Винисиус Тобиас чуть не стал жертвой эмоций игрока Арандины, грубо влетевшего в бразильца в подкате. Удивительно, но арбитр не показал даже желтую. Защитник избежал травмы, но все же не доиграл дебютный матч за Реал до конца – Анчелотти его заменил. А точку в матче поставил Родриго уже в добавленное время. После третьего пропущенного Арандина даже смогла забить гол престижа. После прострела Кабрала Начо срезал мяч в свои ворота. Не лучшим образом сыграл и Кепа – конкурент Андрея Лунина не смог сыграть "сухой" матч.

По сути, все решила ударная двухминутка Реала на старте второго тайма. Команда Карло Анчелотти на классе вышла в 1/8 финала Кубка Испании, потратив для этого ровно столько усилий, сколько требовалось. Следующий матч "сливочные" сыграют 10 января против Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании.

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