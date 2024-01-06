Ельче та Жирона зійшлись у поєдинку 1/16 Кубка Іспанії, який відбувся 6 січня 2024 року. Звіт про поєдинок Ельче – Жирона на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2023/24, 1/16 фіналу

Ельче – Жирона – 0:2

Голи: Блінд, 37, Коуту, 67

На кубковий поєдинок між Ельче та Жироною не вийшли Віктор Циганков (травма) та Артем Довбик (опинився в запасі). В першому таймі ключовою стала травма Еріка Гарсії – захисника, права на якого належать Барселоні, замінив Дейлі Блінд.

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Вже на 37-й хвилині заміна принесла результат. Соліс Ромеро переправив м'яч головою на дальню стійку, де нідерландця ніхто не тримав. Жирона подвоїла перевагу на 67 хвилині: класну контратаку, яку розігнав Порту, точним ударом завершив Ян Коуту.

Довбик з'явився на полі на 75 хвилині, замінивши Крістіана Стуані. Однак, форвард збірної України пішов з поля без результативної дії.

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