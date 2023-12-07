Кубок Іспанії, 2-й раунд

Арандіна – Кадіс – 2:1

Голи: Сісай, 5, Песка, 65 – Еметеріо, 34

Представник елітного іспанського дивізіону сконфузився в кубковому матчі зі скромною Арандіною, яка посідає останнє місце в першій групі четвертого дивізіону. До зустрічі з Кадісом команда Алекса Іскудеро здобула в цьому сезоні тільки три перемоги – дві в чемпіонаті й одну в Кубку. Але це не завадило їй створити одну з головних сенсацій в історії клубу.

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Хаймарі Сісай і Хорхе Песка забили по голу у ворота гостей, на що Кадіс відповів точним ударом Феде Сан Еметеріо. На своє виправдання гості можуть послатися на стан газону в цій зустрічі – для водного поло стадіон підходив набагато краще, ніж для футболу.