Олександр Зінченко та Михайло Мудрик вийшли в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 18:30. "Сині" значно цікавіші на початку зустрічі. Небезпечне закидання на Стерлінга, який грає праворуч, тоді як Палмер – фальшива дев'ятка. Без чистих форвардів, зате з відмінним рухом в атакувальному трикутнику грає Почеттіно, і це дуже напружує Артету. Привозить у своєму штрафному Зінченко – дуже потужний і розумний тиск Челсі у фінальній третині дає свої плоди. Кайседо накриває, Енцо стріляє вище.

Мудрик проти Зінченка в основі: онлайн-трансляція матчу Челсі – Арсенал

Палмер дуже грубо зіграв у центрі поля. Пощастило, що тільки "гірчичник". Дуель українців у центрі поля. Зіна зірвав контратаку, в яку виривався земляк, заробивши швидку жовту. Через Мудрика виходить голкіпер господарів з-під пресингу. Михайло вміло головою розвинув атаку, а потім показав, що така ефективна гра на другому поверсі від вінгера збірної України – не випадковість. Стерлінг подав з правого флангу, Мудрик замикав по центру і головою пробив у руку Саліба. Це пенальті, показав суддя Кріс Кавена після консультацій з VAR.

Мудрик забив геніальний гол і заробив пенальті у матчі Челсі з Арсеналом – відео результативних дій

Палмер дуже впевнено реалізував 11-метровий,. Показали цікавий момент, як Стерлінг хотів перехопити право пробити, але голос Енцо Фернандеса, який у поточному сезоні вже не забив пенальті, виявився вирішальним. Як же все-таки круто виглядає цей 21-річний Палмер у всіх зонах. І навіщо його Ман Сіті продавав тільки? Галлахер класно протягнув і віддав, Коул мінімально схибив. А в Арсенала катастрофічний перший тайм. Лише Зіні вдалося аж на 21 хвилині розрізати лінії оборони класним пасом під вривання Райсу. Деклан, утім, зобразив щось середнє між ударом і прострілом.

Сака, виявляється, є на полі. Грубо ззаду прийняв Букайо Кукурелью, який виграв ліворуч 7 із 7 єдиноборств. Мудрик теж накрутив вінгера збірної Англії, який лише на пару з Едегором у коробочці зупинив екс-лідера Шахтаря. Цікавий момент. Далеко не вперше Мудрик блискуче відкривається у самому серці штрафного, а партнери егоїстично беруть гру на себе. Енцо між двох суперників проштовхнув головою на хід, Галлахер чомусь бив сам з гострого кута. Хоч і офсайд, але симптоматично – можна було б і другий забивати, якби побільше командності на стадії завершення.

Мудрик невдало прийняв снаряд на межі свого штрафного, і так прийшов другий удар Арсенала. Жезус, щоправда, пробив ще гірше – десь у бік ауту. Аж 0,12 xG "канонірів" при 62% контролю. Коментарі зайві. У перерві Томіясу замінив Зіну. Ніби й не найгіршим був Сашко, але на жовтій у такому матчі – це дуже небезпечно. Ага, забув Артета, хто має наглядати за Михайлом з погрозами відрізати дещо. Тільки замінили, як трапився божевільний голасо. Кукурелья і Мудрик запресингували Вайта. Галлахер змусив помилитися Едегора і кинув на хід українцю, який мав банально навішувавати на дальню в напрямку Стерлінга. А вийшло ідеальне закидання за комірець Райї, який надто високо піднявся.

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Після цього іспанський голкіпер ще й привіз момент для Палмера, але сам же виправився, загрібаючи снаряд руками. Джексон поміняв Мудрика на 65 хвилині та майже відразу ж виходив сам на сам. Райя і тут майстерно вигрібає м'ячик з ніг візаві. Сміт-Роу і Нкетія замінили Жоржінью та Жезуса, але краще дуже не стало. Перший удар Арсенала у площину воріт за 77 хвилин приніс взяття воріт. Просто дитяча помилка Санчеса при передачі на виході, Райс без роздумів пуляє у лівий дальній. Ідеальний пресинг Деклана, але й жахливий подарунок суперника.

Джеймс з Мадуеке замінили Палмера та Стерлінга. І не минуло й хвилини, як Арсенал зрівняв. Саме Ноні занадто ліниво страхував Кукурелью, якого хитнув Сака, і дозволив подати з правого краю на ліву стійку. А там Троссар витончено проштовхнув у шпарину повз Санчеса. Лео вистачило 6 хвилин на полі. Майже зразу після цього Нкетія дивом не влучив у дальній, вибігаючи праворуч. Арсенал набирає 21 бал – стільки ж, скільки у лідера Манчестер Сіті. Челсі посідає 10 рядок, заробивши 12 очок.

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