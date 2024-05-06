Прес-служба манкуніанців повідомила, що Харрі Магуайр отримав м'язову травму. Англійський захисник пропустить приблизно три тижні.

Тен Хаг розкрив 2 топ-трансфери, яких не дочекався в МЮ: "Ви знаєте, що він гарантує вам 30 голів за сезон"

Магуайр – шостий центральний захисник Манчестер Юанйтед, який вибув через травму, і восьмий загалом. Різні ушкодження є у Рафаеля Варана, Лісандро Мартінеса, Джонні Еванса, Віктора Лінделефа, Віллі Камбвала, Люка Шоу і Тірелла Маласії. Таким чином, у команді Тен Хага немає жодного повністю здорового центрального захисника.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє у 37 турі АПЛ з Арсеналом, за який виступає Олександр Зінченко. Зустріч відбудеться у неділю, 12 травня.

Челсі зім'яв Вест Хем і обійшов МЮ – Мудрик віддав передасист, створив пачку моментів, хет-трик поперечин, шоу Джексона