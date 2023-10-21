В рамках суботньої програми 9-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 9-й тур

Борнмут – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Соланке, 17 – Кунья, 47, Калайдзіч, 87

Вилучення: Кук, 54 (Борнмут)

Манчестер Сіті – Брайтон – 2:1

Голи: Альварес, 5, Холанд, 19 – Фаті, 73

Вилучення: Аканджі, 90+5 (Манчестер Сіті)

Ньюкасл – Крістал Пелас – 4:0

Голи: Мерфі, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Вілсон, 66

Брентфорд – Бернлі – 3:0

Голи: Вісса, 24, Мбеумо, 62, Годдос, 87

Вилучення: Робертс, 78 (Бернлі)

Ноттінгем Форест – Лютон – 2:2

Голи: Вуд, 48, 76 – Огбене, 83, Адебайо, 90+2

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Борнмут зазнав домашньої поразки від Вулверхемптона. Господарі відкрили рахунок на 17-й хвилині зусиллями Соланке, однак класна комбінація "вулвз" на старті другого тайму відновила статус-кво – а далі "вишеньки" вистрілили собі у ногу. Кук на 54-й хвилині отримав пряму червону, залишивши підопічних Андоні Іраоли у меншості.

Гості одразу захопили перевагу, але конвертувати її у другий гол вдалося аж наприкінці основного часу – це Калайдзіч отримав проникний пас від Хвана й переграв Нето – 1:2!

Прямої вини Забарного в обох пропущених м'ячах не було. У вину можна поставити тільки той факт, що Ілля не встиг накрити Хвана при передачі, однак увірватись Калайдзічу у штрафний дозволив Сенесі – саме його висмикування зіграло вирішальну роль.

Брентфорд влаштував розгром Бернлі, якому досі не вдається здобути перемогу в АПЛ. Вісса з передачі Мбеумо відкрив рахунок на 24-й хвилині, на 62-й Браян додав до свого асисту гол, а на 87-й Годдос закрив усі питання шикарним лонгшотом – 3:0.

Для українців же ця зустріч була важлива через інший факт – на 76-й хвилині Єгор Ярмолюк замінив Єнсена, офіційно дебютувавши в АПЛ.

Манчестер Сіті впевнено розібрався з Брайтоном. Матч був одним із центральних у турі, але яскравого протистояння не вийшло – "містяни" відкрили рахунок на 5-й хвилині зусиллями Альвареса (Доку асистував), а на 19-й Холанд подвоїв перевагу чемпіонів. Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0 на табло, хоча господарі створили не так вже й багато.

Підопічні Роберто Де Дзербі мали всього два удари до 60-ї хвилини, але потім прокинулись. Організувавши кілька хороших атак, вони скоротили відставання у рахунку на 73-й – це Фаті вийшов на заміну й забив другий свій гол у АПЛ. Втім, на більше гостей не вистачило. Сіті святкував перемогу з рахунком 2:1!

У паралельній зустрічі Ньюкасл влаштував розгром Крістал Пелас. Все було вирішено за тайм: на 4-й хвилині Мерфі відкрив рахунок, на 44-й він же асистував Гордону, а у компенсований час відзначився Лонгстафф – 3:0! В середині другого тайму лондонців добив Вілсон, який забив з передачі Мерфі. 4:0!

Ноттінгем Форест не втримав домашню перемогу над Лутоном. Усі голи були забиті в другому таймі – на 48-й хвилині Еланга асистував Вуду, а на 76-й ситуація повторилась. 2:0! Втім, новачок АПЛ не здався, скоротивши відставання на 83-й хвилині зусиллями Огбене. У компенсований же час Адебайо врятував гостей від поразки.

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