Михайло Мудрик та Олександр Зінченко вийшли в основі Челсі та Арсенала відповідно у центральному матчі 9-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Принципова зустріч Челсі та Арсенала приверне особливу увагу українських вболівальників – і Мудрик, і Зінченко потрапили у стартові склад своїх команд. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24", а переглянути матч – на Setanta Sports.

"Мудрик став іншою людиною": Почеттіно розкрив секрет величезного покращення українця перед матчем Челсі – Арсенал

Стартовий склад Челсі: Санчес – Гюсто, Тьягу Сілва, Колвілл, Кукурелья – Галлахер, Кайседо, Енцо Фернандес – Палмер, Мудрик, Стерлінг.

Стартовий склад Арсенала: Райя – Вайт, Саліба, Габірел, Зінченко – Едегор, Жоржинью, Райс – Сака, Жезус, Мартінеллі.

До слова, матч Челсі – Арсенал розпочався о 19:30 за київським часом.

АПЛ: Ліверпуль бив Евертон у більшості через пенальті – крутий Миколенко стримав Салаха, суддівський скандал і 1 місце