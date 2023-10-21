Александр Зинченко и Михаил Мудрик вышли в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 18:30. "Синие" значительно интереснее в начале встречи. Опасный заброс на Стерлинга, который играет справа, тогда как Палмер – фальшивая девятка. Без чистых форвардов, зато с отличным движением в атакующем треугольнике играет Почеттино, и это очень напрягает Артету. Привозит в своей штрафной Зинченко – очень мощное и умное давление Челси в финальной трети дает свои плоды. Кайседо накрывает, Энцо стреляет выше.

Мудрик против Зинченко в основе: онлайн-трансляция матча Челси – Арсенал

Палмер очень грубо сыграл в центре поля. Повезло, что только "горчичник". Дуэль украинцев в центре поля. Зина сорвал контратаку, в которую вырывался земляк, заработав быструю желтую. Из-за Мудрика выходит голкипер хозяев из-под прессинга. Михаил умело головой развил атаку, а затем показал, что такая эффективная игра на втором этаже от вингера сборной Украины – не случайность. Стерлинг подал с правого фланга, Мудрик замыкал по центру и головой пробил в руку Салиба. Это пенальти, показал судья Крис Кавена после консультаций с VAR.

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Палмер очень уверенно реализовал 11-метровый. Показали интересный момент, как Стерлинг хотел перехватить право пробить, но голос Энцо Фернандеса, который в текущем сезоне уже не забил пенальти, оказался решающим. Как же все-таки круто выглядит этот 21-летний Палмер во всех зонах. И зачем его Ман Сити продавал только? Галлахер классно протянул и отдал, Коул минимально промахнулся. А у Арсенала катастрофический первый тайм. Лишь Зине удалось аж на 21 минуте разрезать линии обороны классным пасом под врывание Райсу. Деклан, впрочем, изобразил нечто среднее между ударом и прострелом.

Сака, оказывается, есть на поле. Грубо сзади принял Букайо Кукурелью, выигравший слева 7 из 7 единоборств. Мудрик тоже накрутил вингера сборной Англии, который лишь на пару с Эдегором в коробочке остановил экс-лидера Шахтера. Интересный момент. Далеко не впервые Мудрик блестяще открывается в самом сердце штрафной, а партнеры эгоистично берут игру на себя. Энцо между двух соперников протолкнул головой на ход, Галлахер почему-то бил сам с острого угла. Хоть и офсайд, но симптоматично – можно было бы и второй забивать, если бы побольше командности на стадии завершения.

Мудрик неудачно принял снаряд на границе своей штрафной, и так пришел второй удар Арсенала. Жезус, правда, пробил еще хуже – где-то в сторону аута. Аж 0,12 xG "канониров" при 62% контроля. Комментарии излишни. В перерыве Томиясу заменил Зину. Вроде и не худшим был Саша, но на желтой в таком матче – это очень опасно. Ага, забыл Артета, кто должен присматривать за Михаилом с угрозами отрезать кое-что. Только заменили, как случился сумасшедший голасо. Кукурелья и Мудрик запрессинговали Уайта. Галлахер заставил ошибиться Эдегора и бросил на ход украинцу, который должен был банально навешивать на дальнюю в направлении Стерлинга. А получился идеальный заброс за воротник Райи, который слишком высоко поднялся.

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После этого испанский голкипер еще и привез момент для Палмера, но сам же исправился, загребая снаряд руками. Джексон поменял Мудрика на 65 минуте и почти сразу же выходил один на один. Райя и здесь мастерски выгребает мячик из ног визави. Смит-Роу и Нкетиа заменили Жоржинью и Жезуса, но лучше очень не стало. Первый удар Арсенала в створ ворот за 77 минут принес взятие ворот. Просто детская ошибка Санчеса при передаче на выходе, Райс без раздумий пуляет в левый дальний. Идеальный прессинг Деклана, но и ужасный подарок соперника.

Джеймс с Мадуэке заменили Палмера и Стерлинга. И не прошло и минуты, как Арсенал сравнял. Именно Нони слишком лениво страховал Кукурелью, которого качнул Сака, и позволил подать с правого края на левую стойку. А там Троссар изящно протолкнул в щель мимо Санчеса. Лео хватило 6 минут на поле. Почти сразу после этого Нкетиа чудом не попал в дальний, выбегая справа. Арсенал набирает 21 балл – столько же, сколько у лидера Манчестер Сити. Челси занимает 10 строчку, заработав 12 очков.

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