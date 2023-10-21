Михайло Мудрик ударно провів матч 9-го туру АПЛ Челсі – Арсенал. Вінгер збірної України забив гол і заробив пенальті. Дивіться відео на "Футбол 24".

У поєдинку між Челсі та Арсеналом рахунок було відкрито на 15 хвилині – Палмер реалізував пенальті.

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Цікаво, що 11-метровий заробив Михайло Мудрик. Українець головою замикав подачу з правого флангу, а м'яч влучив у виставлену руку Саліба. Арбітр вказав на позначку після перегляду VAR.

А на старті другого тайму Михайло Мудрик забив гол. Вінгер збірної України отримав м'яч на лівому фланзі та розкішно закинув за комірець голкіперу Арсенала. Другий гол Мудрика у сезоні за Челсі 2023/24. Українець відіграв 65 хвилин і був замінений.

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