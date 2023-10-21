Віталій Миколенко традиційно вийшов з перших хвилин і став одним із найкращих у своїй команді до перерви. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Евертон на "Футбол 24", стартував о 14:30. "Іриски" активно почали мерсисайдське дербі. Уже на 1 хвилині Макніл подав з лівого флангу, а Калверт-Льюїн перевірив пильність Аліссона. Однак згодом в атаці було помітно лише "червоних". Салах втратив прекрасний шанс, пробивши неоковирно собі в коліно. Діас вийшов майже сам на сам – Ешлі Янг у польоті підкоригував траєкторію удару над воротами. А потім колишній захисник МЮ та Інтера двічі за 19 хвилин скосив колумбійського вінгера, заробивши доволі безглузде вилучення.

Ліверпуль – Евертон: онлайн-трансляція супердербі АПЛ – Миколенко проти Салаха

Більшість спроб господарів здалеку. Свої гармати розряджали Мак Аллістер, Александер-Арнольд, Салах і Собослай. У підсумку лишень 1 удар у площину воріт за весь перший тайм. Миколенко показав топ-клас у битві проти Салаха: 3 з 3 у спробах відбору, перехоплення, виноси, заблокований постріл. Дісталося по нозі від Жоти. Якщо й виникала гострота праворуч, то хіба тоді, коли екс-динамівця залишали на самоті проти Трента та Салаха. Правий захисник Ліверпуля був навіть гостріший попереду. Онана насмішив Енфілд дуже невдалим ударом з центра поля – Аліссона так не покарати за вихід з воріт.

У перерві Дайч зняв обох вінгерів (Харрісона та Макніла), випустивши захисників Паттерсона та Кіна. Евертон перейшов на схему з 5 оборонцями і продовжив оборонятися без зайвих проблем. Зі свого боку Клопп зняв лівого захисника Цімікаса і центрхава Гравенберха, випустивши атакувального хавбека Елліота і ще одного форварда Дарвіна. Миколенко без надзусиль блокує черговий удар Салаха, а тим часом судді виручають Ліверпуль. Конате зривав атаку, але суддя Поусон чомусь не показав другу жовту. Наставник господарів одразу ж замінив французького центрбека на Матіпа.

Дуже багато людей в "ірисковому" автобусі. Снаряди фаворита просто не можуть оминути скупчення ніг людей у синьому. Намагалися підопічні Клоппа випросити пенальті за неодноразові влучання в руку Кіна чи підкати проти Діаса, але це вже було б занадто. Дуже примітивно і повільно діє Ліверпуль у чужому штрафному. Поусон таки пішов дивитися повтори і вказав на 11-метрову позначку. Рука Кіна була аж надто висунутою, коли переривала простріл колумбійського Луїса. Салах впевнено розвів Пікфорда і м'яч по різних кутках.

Після перерви 84% контролю за Ліверпулем. Миколенко й тут грає впевнено і не дає розвернутися Салаху. Однак на 88 хвилини українця міняє форвард Черміті. Після цього Елліот класно приклався метрів з 25 – Пікфорд перевів у поперечку. Суддя компенсував одразу 9 хвилин. Жота протягнув ліворуч, накрутив двох опонентів, але дав у зовнішню сітку. Салах запоров розкішну контратаку після кутового "ірисок". І все ж на 90+8 після ще одного стандарта на чужій половині Евертон провалився. Дарвін протягнув і покотив, а Салах реалізував. За відсутності Миколенка це було дуже легко.

Ліверпуль зрівнявся за очками (20) з Тоттенхемом та Арсеналом, але випередив лондонців на вершині АПЛ завдяки різниці голів. Евертон залишається на 16 місці (7 балів) з ризиком звалитися у зону вильоту.