Як повідомляє Mail Sport, близький друг зірки АПЛ, який представляв свою країну на молодіжному рівні до 21 року, забив на сполох після того, як побачив його в оточенні балончиків з нелегальним закисом азоту в його квартирі.

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Служби екстреної допомоги поспішили на допомогу футболісту Прем'єр-ліги, у якого діагностували залежність від звеселяючого газу. Вважається, що у неназваного гравця, зрив після відвідування реабілітаційного центру, де він спробував позбутися своєї звички.

Клуб футболіста знає про інцидент. Протягом певного часу вони надавали йому всебічну підтримку і брали участь у прийнятті рішення направити його до спеціалізованого реабілітаційного центру на початку цього сезону.

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