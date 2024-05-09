Зірка АПЛ серйозно підсів на звеселяючий газ – медики поставили невтішний діагноз після рецидиву
Неназваний гравець чемпіонату Англії захопився вживанням закису азоту.
Як повідомляє Mail Sport, близький друг зірки АПЛ, який представляв свою країну на молодіжному рівні до 21 року, забив на сполох після того, як побачив його в оточенні балончиків з нелегальним закисом азоту в його квартирі.
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Служби екстреної допомоги поспішили на допомогу футболісту Прем'єр-ліги, у якого діагностували залежність від звеселяючого газу. Вважається, що у неназваного гравця, зрив після відвідування реабілітаційного центру, де він спробував позбутися своєї звички.
Клуб футболіста знає про інцидент. Протягом певного часу вони надавали йому всебічну підтримку і брали участь у прийнятті рішення направити його до спеціалізованого реабілітаційного центру на початку цього сезону.
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