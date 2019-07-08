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Арнаутовіч офіційно перейшов в Шанхай СІПГ

13:13 710 Читать на русском
Арнаутовіч офіційно перейшов в Шанхай СІПГ
Марко Арнаутовіч / Reuters

Нападник Марко Арнаутовіч офіційно став гравцем китайського Шанхай СІПГ.

Австрійський нападник Марко Арнаутовіч приєднався до китайського Шанхай СІПГ, повідомляє твіттер BT Sport.

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За даними Transfermarkt, контракт з форвардом розрахований на 3 роки. Сума трансферу склала 25 млн євро.

В сезоні 2018/19 Арнаутовіч провів 30 матчів за Вест Хем в усіх турнірах, відзначившись 11 голами та 4 асистами.

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Теги
Трансфери Світ Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем Шанхай СІПГ Шанхай СІПГ
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