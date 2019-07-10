Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

Андрій Ярмоленко у сезоні 2019/20 виступатиме з новим номером на спині.

Український вінгер отримав у Вест Хемі статусну сімку, інформує офіційний твіттер клубу.

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У минулому сезоні її носив австрієць Марко Арнаутовіч, який переїхав у чемпіонат Китаю. Ярмоленко скористався ситуацією і забрав собі сьомий номер, який він зазвичай використовує і в матчах за збірну України.

У попередньому сезоні правий вінгер "молотобійців" виступав з цифрою 20 на спині.

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