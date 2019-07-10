Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

Україна — 15:05 4529
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УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20
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"Ми жодного разу не втрачали контроль над грою": арбітр скандального матчу Бразилія – Аргентина відповів на критикуСвіт — 14:25 506
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Коноплянка не потрапив на командне фото Шальке на сезон 2019/20Німеччина — 13:36 900
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