Інтер вже нічого не потрібно, тож Сімоне Індзагі може спокійно ротувати склад. У Фрозіноне ситуація зовсім інша – боротьба за виживання ще не завершена. Чинний чемпіон вже зробив подарунок одному з аутсайдерів, програвши Сассуоло.

Інтер погодив схему продовження контракту з Індзагі – зарплата тренера зросте на 30%

Але сьогодні історія не повторилася. Перший тайм гості виграли завдяки голу Фраттезі, а після перерви довели справу до знущання. Відзначимо, що нарешті забив Лаутаро, який не відзначався у Серії А з 28 лютого, "суха" серія обірвалася на десятому матчі.

Фрозіноне грав дуже сміливо, не закривався, за що й поплатився. Інтер не заслуговував забити аж так багато м'ячів, але ефективність "нерадзуррі" була вбивчою. Підопічні Еусебіо Ді Франческо досі випереджають зону вильоту на два очки, але конкуренти ще не зіграли свої матчі.