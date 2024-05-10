Черговий тур Бундесліги у п'ятницю, 10 травня, відкривав поєдинок між Аугсбургом і Штутгартом. Обидві команди мали свої цілі на цю дуель: "фуггери" продовжують мріяти про єврокубки, тоді як шваби ведуть запеклу війну з Баварією за другу сходинку.

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Перший тайм минув за солідної переваги гостей, які не дозволили супернику завдати бодай один удар у площину своїх воріт. Натомість самі могли вже на початку зустрічі забивати – Фюріх з меж штрафного пробив повз стійку. В середині тайму лише майстерність Коубека врятувала баварців після пострілу Ундава. За трохи фортуна знову відвернулась від гостей – Левелінг влучив у ліву стійку.

Одразу по перерві Штутгарт вийшов вперед – Гірассі отримав закидання за спини захисників, випередив опікунів і встиг проштовхнути сферу повз голкіпера. Майже весь тайм пройшов без моментів, лише наприкінці зустрічі Коубек знову врятував після удару Вамангітуки з гострого кута. Вже у наступній атаці Нюбель став героєм епізоду, хоча за мить арбітр свиснув офсайд.

Перемога принесла Штутгарту 70 балів і дозволила піднятись на другу сходинку турнірної таблиці – у Баварії на 1 пункт менеше. Цікаво, що востаннє Штутгарт міг похизуватися 70-ма очками у сезоні 2006/07 – більше балів команда не набирала жодного разу у своїй історії, тож навіть нічия в останньому матчі з Борусією М дозволить швабам оновити клубний рекорд.

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