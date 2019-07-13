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30 форвардов за 9 лет и разочарование. Вест Хэм ищет бомбардира, который сломает "проклятие" – это может сделать Ярмола

22:17 14 Читати українською
30 форвардов за 9 лет и разочарование. Вест Хэм ищет бомбардира, который сломает "проклятие" – это может сделать Ярмола
Потенциальные нападающие Вест Хэма / WHU

Вест Хэм подбирает того, кто заменит Марко Арнаутовича, и смотрит в сторону знаменитых нападающих.

Одиозный Марко Арнаутович покинул Вест Хэм и перешел в китайский клуб. Андрей Ярмоленко взял себе его номер, а руководство лондонцев начало поиски нового форварда на замену. Распространяются слухи об интересе к звездным Гонсало Игуаину и Диего Косте, но более интересным вариантом выглядит приобретение Себастьяна Алле.

Француз провел роскошную первую часть прошлого сезона в Айнтрахте (9 голов + 8 ассистов в Бундеслиге), став одним из главных открытий чемпионата. Весной продолжить прогресс 25-летнему центрнапу помешала травма. Однако для Вест Хэма трансфер такого футболиста был бы большим успехом.

Все уже привыкли к завышенным амбициям владельцев ВХЮ Дэвида Салливана и Дэвида Голда, поэтому потенциальные приобретения Игуаина и Косты сильно не удивляют. Боссы "молотобойцев" традиционно имеют проблемы с поиском форвардов на трансферном рынке. За время правления Салливана и Голда (с 2010-го) в Вест Хэм пришло 30 форвардов, которые в сумме забили 147 голов за 705 матчей АПЛ. Результат не очень.

Больше всего голов в чемпионате на счету Энди Кэррола – 33, но и он не оправдывает надежд (за 7 сезонов лишь дважды сыграл более 20 матчей в АПЛ). Далее Марко Арнаутович (21 мяч) и Диафра Сахо (18 мячей). Такие известные ребята, как Симоне Дзадза, Эммануэль Эменике, Бени Маккарти, не забили за Вест Хэм ни разу в матчах Премьер-лиги.

Андрея Ярмоленко тоже зачисляют в эту 30-ку форвардов. Украинец с двумя голами в АПЛ имеет лучший показатель, чем 13 других нападающих "молотобойцев" эры Салливана/Голда.

Последний раз игрок Вест Хэма забивал за сезон в чемпионате 20+ голов, когда Ярмоленко занимался в академии черниговской Юности, еще не существовало iPhone, а сам лондонский клуб с Сергеем Ребровым играл в Чемпионшипе. Это было в далеком сезоне-2004/05 – Тедди Шерингем отличился 20-ю голами.

Ни один другой клуб АПЛ-2019/20 не имеет такой затяжной серии.

Что интересно, за Челси последним 20+ голов за чемпионат оформил Диего Коста (сезон-2016/17), которого как раз хочет пригласить Вест Хэм. Правда, после этого игрок сборной Испании заметно сдал – 5 голов за два сезона в Примере. У Игуаина карьера также пошла вниз. Результативность упала еще в последний год в Ювентусе, а предыдущий сезон завершился провалом что в Милане, что в Челси.

Себастьян Алле забил 15 голов в прошлогодней Бундеслиге. По звездностьи он уступает другим кандидатам, но француз на 5 лет моложе и имеет запас для прогресса. Трансфер Алле обойдется Вест Хэму примерно в 40 миллионов фунтов.

Вскоре боссы Вест Хэма выберут очередного форварда, который попытается сломать "бомбардирское проклятие" и впервые при их руководстве забить 20+ голов в чемпионате. А, возможно, это удастся Андрею Ярмоленко – он полностью залечил тяжелую травму и вернулся на поле.

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