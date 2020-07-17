Зозуля розгромив одного з лідерів у фіналі за життя в Іспанії – екс-форвард Динамо оформив 2-й вихід у Прімеру

Альбасете і Сарагоса зустрілися, аби перервати свої чорні смуги. Команда Зозулі, який повернувся після мікротравми у стартовий склад, не вигравала 4 матчі (3 нічиї і поразки). Четвертий клуб другого дивізіону Іспанії набрав лише 1 бал за 5 турів.

Іспанія, 2019/20. Сегунда, 41-й тур

Альбасете – Сарагоса – 4:1 (йде 2-й тайм)

Голи: Меса, 13 (пен.), Горосіто, 22, Охеда, 33, 46 – Бургі, 29 (пен.)

Обидві команди грали свої фінали за тур до фінішу регулярного сезону. Альбасете тільки перемога продовжувала надії на порятунок – мінус 1 до зони життя при великій щільності 5-6 конкурентів. Сарагосі 3 очки допомогли б у боротьбі за 2-е місце, яке дає прямий вихід у Прімеру без необхідності грати плей-офф. На старті зустрічі Зозуля майже протиснувся з м'ячем на 11-метровій позначці – гості вибили в останній момент. Перший удар у матчі на 9-й хвилині прийшов завдяки Роману. Вихованець Динамо перехопив м'яч у центрі, сам розпочав і завершував атаку. Обвідний удар пролетів трохи вище мети.

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На 13-й хвилині напрочуд холоднокровна панєнка з пенальті від Майкела Меси вивела Альбу вперед. Це Карлос Ньєто привіз момент на рівному місці. Команда українця в "живій" таблиці покинула зону вильоту, де залишився тільки один наш футболіст – Василь Кравець, який вийшов зі старту за Луго у паралельному матчі проти Тенеріфе. Супершанс для Сарагоси. Господарі дозволили колишньому партнерові Дані Торресу пробити метрів з 20 без жодних перешкод – було дуже близько. Зозуля націлено скинув подачу з кутового під удар Педро, той влучив у воротаря, а Горосіто добив у порожні ворота.

Відтак на 22-й хвилині Альбасете віддалився від вильоту на 1-очкову відстань, але відразу 3 клуби можуть опустити назад, якщо не втратять очок. Герой другого взяття воріт травмувався при захисті своїх воріт. Горосіто замінили вже на 27-й. І відразу такий подарунок гостям. Підніжка біля лицьової лінії та пенальті, який спокійно реалізував Бургі. Сарагоса захопилася вимогами призначити черговий пенальті, й одна передача вивела Охеду на побачення з голкіпером – елегантно перекинув лідер Альбасете Альвареса, який необачно вибіг за межі штрафного.

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Зозуля привіз момент на власні ворота обрізкою ближче до своїх воріт. Пробачає суперник жахливим пасом у відповідь – а могли ж арагонці вриватися у володіння Надаля. Альбасете кращий за гольовими моментами (4:2), хоча повністю віддав контроль м'яча (лише 35% проти 65% у суперника). Зозуля набігав за перший тайм 5,6 км. Більше серед всіх гравців лише в його партнера Чеми Нуньєса (5,7). Перспективний удар, 2 створені моменти (найкращий до перерви), 4-5 відмінних пасів головою, один з яких призвів до гола. Та водночас лише 4 виграні єдиноборства з 15, тож дуже неоднозначні оцінки від статистичних порталів – від одного з найгірших до середнього балу.

На старті другої половини Зозуля змусив сконфузитися оборону гостей. Екс-форвард збірної України поставив корпус після подачі з флангу, відволікши увагу двох суперників. Снаряд несподівано відлетів до зовсім вільного партнера, і Охеді довелося лише розстріляти воротаря. Оце так фінти від Романа у стилі Зідана. Лисина зобов'язує. Якщо серйозно, то просто тотально дається гра господарям.

Суперечливий момент на 69-й хвилині. Екс-гравець молодіжок Реала впав у штрафному після підніжки. Суддя спершу виписав Бургі жовту за симуляцію, але після довгеньких консультацій з VAR вказав на 11 метрів. Сам же вінгер Сарагоси і пробив пенальті. Томеу Надаль видав крутий сейв, а на добиванні Лінарес промазав у порожні ворота. Зозуля зійшов з поля на 79-й. Бували і кращі матчі в Романа, але до парочки голів формально доклався.

Уеска завдяки осічкам Сарагоси в Альбасете та Альмерії на полі Понферрадіни повертається у Прімеру. Команда, яка посіла 19-й рядок у минулому сезоні чемпіонату Іспанії, складає компанію Кадісу. Що цікаво, українці другий тур поспіль оформлюють підвищення у класі. Лунін допоміг бити Сарагосу, сьогодні Зозуля з партнерами прибиває ту ж команду, відкриваючи шлях конкуренту. Альбасете на 1 бал відірвався із зони вильоту, де тепер не залишилося жодного українця. Адже Кравець таки покинув смертельні позиції за тур до кінця.

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