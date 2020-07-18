Зозуля приложился к досрочному камбэку в Примеру – украинец отличился уникальным поступком и вышел за грани пропасти

Альбасете и Сарагоса встретились, чтобы прервать свои черные полосы. Команда Зозули, который вернулся после микротравмы в стартовый состав, не выигрывала 4 матча (3 ничьи и поражения). Четвертый клуб второго дивизиона Испании набрал только 1 балл за 5 туров.

Испания, 2019/20. Сегунда, 41-й тур

Альбасете – Сарагоса – 4:1

Голы: Меса, 13 (пен.), Горосито, 22, Охеда, 33, 46 – Бурги, 29 (пен.)

Нереализованный пенальти: Бурги, 70

Обе команды играли свои финалы за тур до финиша регулярного сезона. Альбасете только победа продлевала надежды на спасение – минус 1 до зоны жизни при большой плотности 5-6 конкурентов. Сарагосе 3 очка помогли бы в борьбе за второе место, дающее прямой выход в Примеру без необходимости играть плей-офф. На старте встречи Зозуля почти протиснулся с мячом на 11-метровой отметке – гости выбили в последний момент. Первый удар в матче на 9-й минуте пришел благодаря Роману. Воспитанник Динамо перехватил мяч в центре, сам начал и завершал атаку. Обводной удар пролетел чуть выше цели.

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На 13-й минуте удивительно хладнокровная паненка с пенальти от Майкела Месы вывела Альбу вперед. Это Карлос Ньето привез момент на ровном месте. Команда украинца в "живой" таблице покинула зону вылета, где остался только один наш футболист – Василий Кравец, который вышел со старта за Луго в параллельном матче против Тенерифе. Супершанс для Сарагосы. Хозяева позволили бывшему партнеру Дани Торресу пробить метров с 20 без помех – было очень близко. Дальше Зозуля нацелено сбросил подачу с углового под удар Педро, тот попал во вратаря, а Горосито добил в пустые ворота.

Вот так на 22-й минуте Альбасете отдалился от вылета на 1-очковое расстояние, но сразу 3 клуба могли опустить обратно, если б не потеряли очки. Герой второго взятия ворот травмировался при защите своих ворот. Горосито заменили уже на 27-й. И сразу такой подарок гостям. Подножка у лицевой линии и пенальти, который спокойно реализовал Бурги. Сарагоса увлеклась требованиями назначить очередной пенальти, и одна передача вывела Охеду на свидание с голкипером – элегантно перебросил лидер Альбасете Альвареса, который опрометчиво выбежал за пределы штрафной.

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Зозуля привез момент на собственные ворота обрезкой поближе к своим воротам. Прощает соперник ужасным пасом в ответ – а могли же арагонцы врываться во владения Надаля. Альбасете лучше по голевым моментам (4:2), хотя полностью отдал контроль мяча (только 35% проти 65% у соперника). Зозуля набегал за первый тайм 5,6 км. Больше среди всех игроков только у его партнера Чемы Нуньеса (5,7). Перспективный удар, 2 созданных момента (лучший до перерыва), 4-5 отличных пасов головой, один из которых привел к голу. Но одновременно только 4 выигранных единоборства с 15, поэтому очень неоднозначные оценки от статистических порталов – от одного из худших до среднего балла.

На старте второй половины Зозуля заставил сконфузитися оборону гостей. Экс-форвард сборной Украины поставил корпус после подачи с фланга, отвлекая внимание двух соперников. Снаряд неожиданно улетел к совсем свободному партнеру, и Охеде пришлось лишь расстрелять вратаря. Вот это финты от Романа в стиле Зидана. Лысина обязывает. Если серьезно, то просто тотально дается игра хозяевам. Спорный момент на 69-й минуте. Экс-игрок молодежок Реала упал в штрафной после подножки. Судья сначала выписал Бурги желтую за симуляцию, но после долгих консультаций с VAR указал на 11 метров. Сам же вингер Сарагосы и пробил пенальти. Томеу Надаль выдал крутой сейв, а на добивании Линарес промазал по пустым воротам.

Уэска благодаря осечкам Сарагосы в Альбасете и Альмерии на поле Понферрадины возвращается в Примеру. Команда, занявшая 19-ю строчку в прошлом сезоне чемпионата Испании, составляет компанию Кадису. Что интересно, украинцы второй тур подряд оформляют повышение в классе. Лунин помог бить Сарагосу, сегодня Зозуля с партнерами прибивает ту же команду, открывая путь конкуренту. Альбасете на 1 балл оторвался от зоны вылета, где теперь не осталось ни одного украинского футболиста. Ведь Кравец также покинул смертельные позиции за тур до конца.

Зозуля ниже среднего по сезону против команды, переживающей катастрофу

Роман получил низкие баллы от статистических порталов. Только игроки оборонительной линии Сарагосы были хуже по версии FotMob (6,1, хотя средний в сезоне 6,4). Украинец отлично подыгрывал партнерам со второго этажа, но Зозуле не хватало убедительности в финальной трети поля. Ведь против него играла команда, проигравшая 7 матчей из 10 после карантина, а пропустившая 22 гола – просто трагическая серия для тех, кто был очень близок к повышению в классе до перерыва, а теперь должен пробиваться сквозь сито плей-офф. Больше феерили партнеры (прежде всего вингеры Охеда и Хименес с их опытом недавних выступлений в Примере, а также второй форвард Чема), а экс-днепрянин будто всегда был где-то позади.

Однако незаметная работа украинского форварда на команду, безусловно, облегчала Альбасете дело. FootballCritic хуже (5,5, средняя оценка Романа 5,8) оценил только 4-х футболистов Сарагосы. SofaScore выписал ему 9-й балл среди всех игроков (6,7), что также ниже среднего по сезону (6,9). При этом никто не вступал в воздушные дуэли чаще воспитанника Динамо (12, выиграл 4, а это уже третий результат). Лишь единственное светлое пятно гостей Бурги (10 из 15 успешно) чаще участвовал в единоборствах (11, выиграл 4 дуэли). Зозуля также уступил только партнеру Чеме (4) по количеству созданных для партнеров моментов (2).

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Третий по количеству заработанных на себе фолов (3) и нарушений со своей стороны (2). Посреди недели главный тренер Альбасете Лукас Алькарас в очередной раз отметил, что украинец просто должен смириться и понять – судьи в Сегунде не относятся к нему так, как к другим футболистам, и бесполезно ожидать каких-то позитивных изменений. El Digital de Albacete отметил уникальность Зозули в этом матче. Роман стал единственным, кто вышел на игру без нашивки Ла Лиги на футболке.

Это такой сигнал и гнев украинца против судейского мятежа или просто клея не хватило, задается вопросом популярный портал. В любом случае начало спекуляциям положено. А уже спустя пару дней, 20 июля, ждет очень непростой выезд в Кадис, который сохраняет лидерство, несмотря на два подряд поражения. На этом поле Альбасете побеждает крайне редко, но должен это сделать, чтобы не зависеть от матчей конкурентов и выжить во втором дивизионе. По крайней мере Зозуля точно знает, как забивать Кадису решающие голы – в последних двух поединках против этой команды в составе Альбасете отмечался только Роман, что принесло 4 очка.

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