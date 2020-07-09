Зозуля перервав вражаючу безгольову серію – ще один м'яч українця скасував VAR

Альбасете завдяки Роману Зозулі врятував нічию проти Спортінга. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 39-й тур

Альбасете – Спортінг – 1:1

Голи: Зозуля, 69 – Гарсія, 22

Вилучення: Гарсія, 89 (Спортінг, друга жовта картка)

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Альбасете на власному полі приймав міцного середняка Спортінг. Команди відділяло сім сходинок і лише п'ять очок, тож у разі успіху "механічний апельсин" міг значно покращити своє становище у турнірній таблиці другого за силою дивізіону.

Господарі у першому таймі лише трохи переважали гостей у володінні м'ячем, однак не спромоглись бодай на один удар у площину воріт. Натомість хіхонці тричі турбували кіпера Альбасете Габріеля Бразао і один з цих пострілів виявився результативним – Айтор Гарсія відзначився в середині тайму.

По перерві підопічні Лукаса Алькараса додали і це принесло свої плоди. Героєм другого тайму став наш Роман Зозуля. Українець зумів протягом семи хвилин двічі забити і заробив жовту картку.

Однак гол на 62-й хвилині арбітр не зарахував, скориставшись послугами системи VAR. Проте вже наступний постріл українця головою у кут воріт відновив статус-кво у матчі. До слова, українець перервав свою суху серію – востаннє форвард забивав ще 25 жовтня минулого року у ворота Кадіса. Загалом у поточному сезоні Роман провів 36 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Як наслідок, нічия принесла Альбасете 46 очок і підняла команду на 18 сходинку турнірної таблиці, Спортінг з 51-м балом – дванадцятий.

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