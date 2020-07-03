Зозуля став героєм в Іспанії – найкращий удар за 10 матчів, рятівна лисина українця, загроза Луніну та екс-динамівцю

Альбасете приймав 7-му команду Сегунди, яка в разі перемоги вривалася до зони плей-офф за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії. Роман Зозуля традиційно з'явився з перших хвилин, а інший екс-гравець київського Динамо Сергій Мякушко залишився в запасі.

Іспанія 2019/20. Сегунда, 37-й тур

Альбасете – Алькоркон – 1:1

Голи: Охеда, 57 – Сандаса, 9

Вилучення: Ромарес, 83 (Алькоркон)

Перший момент у матчі спровокував розпач Зозулі. Колишній форвард Дніпра уже заходив на удар з меж воротарського, як снаряд з ноги зняли захисники. Розлючений 30-річний українець спересердя вдарив руками стійку. Покарання прийшло миттєво. На 9-й хвилині Алькоркон перехопив м'яч у 35-метровій зоні від володінь Надаля. Блискавична комбінація застала зненацька кіпера Альби, який пустив "метелика" – незграбно парирував круглого під собою, тож 35-річний Сандаса забивав з кількох метрів у порожні. На 15-й хвилині Зозуля виграв повітря, але пробив убік від дальньої стійки. Б'ється Роман проти двох суперників і заробляє штрафний, не йдуть стандарти в його команди.

Альбасете здолав Расінг і відірвався від зони вильоту – Зозуля оформив годину гри в більшості та заробив пенальті

Один з найкращих бомбардирів сезону Стоїчіков (відзначився 16 разів, ще 3 рази асистував партнерам) на швидкості втік від захисника, але перекинув голкіпера. І знову цей снайпер осмішив суперників. одним фінтом скинувши двох пасажирів. Однак з тим же успіхом пробив лідер Алькоркона. Лише 1 гольовий момент на дві команди за перші 45 хвилин в умовах понад 30-градусного пекла: 1:6 за ударами, 0:2 за влучаннями. Альбасете сповна підтверджує свою 18-ту сходинку, останню рятівну, з мінус 1 до Ов'єдо Луніна та плюс 2 над Луго Кравця.

Зозуля першим з гравців Альбасете влучив у площину воріт – на 54-й замкнув націлену подачу з правого флангу прямо в руки голкіперу. А ще через 3 хвилин Роман класно виграв верхову боротьбу, вивівши Охеду у штрафний гостей після довгої передачі Надаля. До 3-х голів додав українець другий асист у сезоні! Як не забив Альбасете відразу після цього? Удар, сейв голкіпера і влучання у стійку вже порожніх воріт. Міг Зозуля і сам забити. Вихованець Динамо блискуче зіграв на другому поверсі – Дані Хіменес витягнув із самої лінії воріт. Ромарес влетів у суперника, влучивши... заднім місцем в обличчя. Вкрай дивна друга жовта, Алькоркон залишився в меншості на останні хвилин 10.

Несподівано замінили одного з найкращих на полі Зозулю на 86-й, а Мякушко так і не вийшов. Альбасете набирає 44 очки і наздоганяє команду Луніна. Алькоркон залишається за межами топ-6.

Альбасете переграв Алькоркон завдяки другій половині, але подарував очки Відразу 3 гольові моменти проти одного в гостей після перерви. Команда Зозулі традиційно показала два різні обличчя. Абсолютно немічний колектив до перерви, який тягнув на собі переважно лише екс-форвард збірної України. У другій половині контроль Альби виріс з 50 до 77 відсотків. До заміни екс-дніпрянина могли спокійно дотискати млявого суперника. Однак Алькарас, схоже, вирішив зберегти синицю в руках. А залишившись в більшості, "механічний сир" зіграв гірше, ніж у рівних складах. Наприкінці зустрічі гості також двічі огризнулися, а зазвичай дуже надійний Надаль знову пропустив круглого під собою. Дубля зрадницьких фейлів дозволив уникнути партнер, який закрив шлагбаум м'ячу біля самої лінії воріт. Зозуля віддав асист, отримав найвищий бал і мав ставати супергероєм Український нападник традиційно потрапляє у топ-5 як мінімум своєї команди за кілометражем. Однак сьогодні Зозуля більше грав, ніж бігав. Роман не набігав і 9,5 км, зате видав напрочуд якісний перформанс в атаці. Він був усюди, куди летіли снаряди. Якщо вже його і випереджав хтось, то здебільшого свої ж партнери. Абсолютний лідер за ударами (по 2 у ворота та повз), дотиками в чужому штрафному (5) та повітряними дуелями (18 загалом, 6 виграв), другий за кількістю зароблених на собі фолів (3). Видав 10 передач у фінальній третині поля, що стало 6-м результатом у матчі. Хоча точність пасів трошки підвела (58%, дещо нижче середнього по сезону). Недарма SofaScore оцінив Зозулю найвищим балом (7,4, стільки ж у автора гола суперника), а більшість фанатів на профільних сайтах 5maseldescuento (35%) та AupaAlba (по 28% з Охедою) не знайшли яскравішого за українця. "Можливо, найкращий його удар за останні 10 матчів". Так іспанські фанати у Твіттері зачаровано коментували друге влучання Романа, коли голкіпер Алькоркона потягнув м'яч лише на лінії воріт. "Зозуля дарує надію своїм асистом лисиною", а це вже про гольове скидання на Охеду. Роман виграв позицію, після чого спиною до воріт максимально зряче і зручно віддав на хід. Так, досвідчений форвард вже 252 дні не може забити гол, а 538 – відзначитися ногою. Однак саме він став тим мотором класу і впевненості, який змусив господарів повірити в себе в цей спекотний вечір. Бенефіс 30-річних екс-динамівців, який започаткував джокер Ярмоленко, продовжив інший легенда УПЛ. Не поспішайте списувати ветеранів збірної України, вони все ще можуть огого! Насамперед завдяки Зозулі Альбасете був максимально близьким, аби завдати першої гостьової поразки найкращої виїзної команди Сегунди (єдині з 22-х команд, хто не програв здалеку від дому)! Але і так непогано – Луніну з його Ов'єдо поступаються тільки за особистими зустрічами. Мякушко втрачає мрії Після домашньої поразки від Хіхона, де екс-хавбек Динамо і Карпат отримав цілий тайм практики, 4 тури поспіль залишався на лаві запасних без секунди ігрового часу. Відтоді Алькоркон почав безпрограшну серію (8 очок з 12 можливих). Мякушко міг би порадіти за партнерів, адже його команда зберігає серйозні шанси на топ-6, а з неї і пару матчів на шляху до мрії, першого виходу до Прімери за 49-річну історію. Якби Алькоркон виграв, були 5-ми. А так 7-і. Хоча далі ще одне українське "дербі" вже з львівським акцентом. Мякушко чекає в гості Кравця, Луго якого плентається в зоні вильоту. Ось так Карпати вмирають в Україні, але їхня тінь живе в Іспанії.

Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь Динамо