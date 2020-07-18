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Кравець асистом допоміг Луго героїчно продовжити серію без поразок – команда нарешті покинула зону вильоту

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Кравець асистом допоміг Луго героїчно продовжити серію без поразок – команда нарешті покинула зону вильоту
Василь Кравець (справа) / Сайт Луго

Василь Кравець зміг приєднатися до успішних виступів українців у 41 турі Сегунди.

Сегунда, 41 тур

Тенеріфе – Луго – 1:2

Голи: Мілья, 70 – К. Еррера, 54, Ель-Хасен, 90+5

Вилучення: Хайме, 60 (Л)

Гості із 4-матчевою безпрограшною серією приїхали до середняка Тенеріфе. Перший тайм видався відверто нудним, натомість другий розпочався з успіху Луго – Крістіан Еррера скористався точним пасом Баррейро. Команда Кравця і до цього не надто ризикувала, а здобуття мінімальної переваги дозволило остаточно відійти в захист.

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Завдання Луго суттєво ускладнив Хайме, який отримав пряму червону. Розплата прийшла через 10 хвилин у вигляді точного удару Мільї. Тенеріфе вирішив не дотискати суперника, вдовольнившись поділом очок. Втім, Луго знайшов у собі сили на фінальний випад і на останній хвилині поєдинку таки вирвав перемогу, яка може стати ключовою в боротьбі за виживання. Гості набрали 49 очок та нарешті покинули зону вильоту, наздогнавши Альбасете Романа Зозулі – 17-18 сходинка.

Кравець повернувся до основи своєї команди і провів доволі якісний матч. Проста й надійна гра позаду, кілька подач у штрафний майданчик (щоправда, низька точність передач в цілому). Вишенькою став асист на Ель-Хасена під час вирішального гола. Все це принесло Василю 7,3 бали від SofaScore – другий результат в команді.

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Українці за кордоном Василь Василь Кравець Іспанія Тенеріфе Тенеріфе Луго Луго
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