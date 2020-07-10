Зозуля став учасником сутички в матчі чемпіонату Іспанії – українець ледь не зірвав з опонента захисну маску

Нападник Альбасете запам'ятався не лише забитим голом у поєдинку 39-го туру Сегунди Альбасете – Спортінг Хіхон.

Гра Альбасете – Спортінг була багатою на події. Роман Зозуля перервав тривалу безгольову серію, відзначившись на 69-й хвилині. Це 4-й гол форварда у сезоні.

Гол та незарахований м'яч Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Спортінг

Після поєдинку на полі стадіону Карлос Бельмонте спалахнула сутичка. Франсіско Молінеро, який був замінений після зіткнення із Зозулею, вибіг на поле та хотів з'ясувати стосунки з Романом. Українець, який лежав на газоні, швидко підвівся та ледь не зірвав захисну маску з суперника, а пристрасті вгамовували кілька хвилин, інформує Mundo Deportivo.

До слова гравці Спортінга відзначалися грубощами щодо українського форварда ще під час гри. Зокрема, вже на старті поєдинку Зозуля отримав удар ногою в живіт.

Зауважимо, за 3 тури до завершення сезону Альбасете відірвався від зони вильоту на 1 пункт.

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