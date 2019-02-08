Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете та відмовився коментувати суддівські змови

Український нападник Альбасете Роман Зозуля розповів журналістам іспанського видання Marca про амбіції піднятися зі своїм клубом до Прімери.

Роман не часто дає інтерв'ю іспанській пресі. Однією з причин цього Marca називає скандал, який завадив Зозулі перейти в Райо Вальєкано, та все ж кілька разів на рік українець погоджується на спілкування зі ЗМІ. "В мене все добре, не зважаючи ні на що. У Альбасете є можливість піднятися в Прімеру, і вся команда буде боротися заради цього. Перемога в Кордобі була дуже важливою, ми дуже щасливі, тому що нам вдалося повернулися в гру, поступаючись у рахунку".

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Здається, Зозуля знайшов для себе в Іспанії ідеальний клуб. Адже його команда знаходиться серед лідерів Сегунди, вболівальники просто обожнюють українця, а він не проти залишитись, зазначає мадридське видання. "Переговорів із клубом щодо нового контракту ще не було, але моя угода діє до кінця сезону, і якщо Альбасете підніметься в Ла Лігу, її термін автоматично поновлюється. Я дуже вдячний шанувальникам за їхню любов. Я хотів би досягти підвищення у класі – це стало б способом подякувати вболівальникам.

Важливо бути нагорі таблиці, але попереду ще багато ігор. Хотілося б закінчити сезон на такій же ноті. Всі команди більш-менш однакові, тому краще не дивитися в турнірну таблицю, а думати тільки про наступний матч".

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В нападі Альбасете Зозуля діє разом французьким нападником Жеремі Бела. Ця зв'язка в нинішньому сезоні забила на двох 15 голів. "Мені дуже комфортно перебувати з ним на полі. Я хотів би продовжувати грати з Белою в Прімері. Сподіваюся, ми потрапимо туди. Однак, важливо, що Альбасете забиває голи незалежно від того, хто стає їх автором. У нас сильна команда і ми повинні демонструвати максимум своїх можливостей. Взимку до нас приєдналися досвідчені виконавці і вони обов'язково допоможуть Альбасете".

Вболівальники Альбасете вже організовували кілька акцій на підтримку Зозулі, звинувачуючи іспанських арбітрів в упередженому ставленні до українця. Однак Роман не вважає за потрібне акцентувати на цьому увагу. "Мені не хочеться говорити про суддів – кожен повинен виконувати свою роботу".

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