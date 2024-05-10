Ліга чемпіонів УЄФА у розпалі. У вівторок, 7 травня, німецька "Боруссія" Дортмунд перемогла французький "ПСЖ" та стала першим фіналістом сезону. Водночас до кінця місяця на полі вирішується доля інших клубів.

Щоб перегляд головних матчів сезону був ще насиченішим, пропонуємо запросити додому друзів та приготувати разом смачну їжу на відкритому вогні. У цьому матеріалі бренд AZNAURI підібрав для вас ідеальні гастрономічні дуети для найвибагливіших гурманів та справжніх ЛЕВІВ. Гарантуємо: поєднання м’ясних стейків та коньяку – продуктів, для яких важлива витримка – чудово доповнить чоловічий вечір.

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Щоб аромат та смак соковитого стейка радував, м’ясні майстри вигадали безліч способів витримки м’яса. З часом ця підготовка перетворилася на справжнє мистецтво. Схожа ситуація і з коньяком. Так, майстри бренду AZNAURI роками працюють над створенням ідеального купажу, щоб найсильніші ЛЕВИ цього світу мали змогу насолодитись бездоганним смаком. Увага до деталей, притаманна як для стейків, так і коняку, робить ці продукти довершеною гастропарою.

Стейки та коньяк: поєднання класики та вишуканості

Існує безліч видів стейків. Кожен з них має свої особливості, але класика залишається незмінною: мужній та брутальний Рібай, ніжний та м’який Філе Міньйон та вишуканий Стріплойн (ще одна назва – Нью-Йорк).

Стейки піддаються витримці. Цей процес покращує смак та текстуру м’яса і дозволяє зробити природний смак більш насиченим. Витримка може бути як сухою, так і вологою. Перший варіант зазвичай забезпечує страві яскраві відтінки, тоді як волога витримка допомагає зберегти соковитість м’яса. Цей процес в середньому займає від 12 до 45 днів.

Водночас, щоб створити неперевершений коньяк, його необхідно витримати у дубових бочках не менше трьох років. В AZNAURI це мінімальний термін витримки, який позначають цифрою "3" або абревіатурою VS. Витримка від чотирьох років відповідно маркується цифрою "4" або VSOP. Коньяки, витримані упродовж п’яти років, є напоями особливої витримки. Їх маркують цифрою "5" або VVSOP. Також існують релізи авторської рецептури лімітованих версій коньяків.

3 найсмачніші стейки за версією AZNAURI

3 місце. Стейк Стріплойн

Ідеальний ступінь просмажування: Medium rare.

Дослівно "strip-loin" перекладається як філе-смужка. Стейк вирізають з тонкого філе краю мармурової яловичини. Це дійсно особливе м’ясо із яскраво вираженим смаком, який оцінять гурмани. За ніжністю Стріплойн може поступитись лише Філе-міньйон.

Влучним доповненням до цього стейку стане коньяк AZNAURI 3-річної витримки. Коньяк має вишуканий аромат з легкими фруктовими та квітковими нотами та м’який смак з тонами дубової витримки. Це підкреслить м’ясний смак стейка Стріплойн.

2 місце. Стейк Філе-міньйон

Ідеальний ступінь просмажування: Medium.

З французької filet mignon перекладається як "ніжне філе". Цінність цього стейку у ніжності його текстури, а також у вершковому, дещо оксамитовому смаку. Також він є найбільш пісним.

До такого стейка гарно смакуватиме коньяк AZNAURI 5 років витримки. Смак цього коньяку динамічний і складний, багатогранний і вишуканий. У ньому відчуваються нотки фруктів і квітів, що відтіняються східними спеціями і сандалом. Він ідеально підкреслить ніжність стейка Філе-міньйон та подарує насолоду п'ятирічної витримки.

1 місце. Стейк Рібай ( Rib Eye)

Ідеальний ступінь просмажування: Medium Rare або Medium.

Це один з найпопулярніших витриманих стейків з високим рівнем мармуровості. Саме жирові прошарки забезпечують цьому м'ясу соковитість. А правильне приготування роблять смак насиченим та маслянистим, з приємними нотками горіха. Це характер та міць в одному стейку. Хоч раз у житті його повинен скуштувати кожен чоловік.

Незабутній смак стейка вдало підкреслить витриманий брутальний коньяк із дійсно ЛЕВИНИМ характером AZNAURI Black Barrel. Це коньяк з "чорної бочки". Виготовлений він за унікальною технологією. Спирт витримується у дубових бочках з максимальним ступенем обвуглення. Тому і має відповідну назву – Black Barrel.

Завдяки витримці AZNAURI Black Barrel має особливий смак і тонкий аромат із відчутними нотами карамелі, ірису та спецій, з делікатними димними та горіховими нотами.

Бездоганне поєднання стейка Рібай та коньяку AZNAURI Black Barrel перетворить перегляд матчу у незабутню гастрономічну подорож та перенесе вас у світ смакової насолоди.

Довідка:

- Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року в трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery.

- Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection.

- В усі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного ЛЕВА, який уособлює силу, витримку і благородство.