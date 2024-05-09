Спортивний директор Барселони Деку зустрівся в ресторані з Джошуа Барнеттом, агентом півзахисника Вільяреала Алекса Баени, Андера Астралаги, Дієго Кочена і Серхі Домінгеса. Про це інформує Mundo Deportivo, посилаючись на Jijantes. Джерело припускає, що Деку обговорював з агентом питання про потенційний трансфер Баени, хоча достовірно про це не відомо.

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Нещодавно 22-річний Баена заявив, що грати за Барселону – його мрія, адже це – "найкраща команда у світі". Цю заяву не оцінили в самому Вільяреалі, проте відтоді в іспанських ЗМІ почалися розмови про можливий перехід Алекса до складу каталонської команди влітку.

В очному матчі з Барселоною, який був зіграний ще в серпні в рамках 3-го туру Ла Ліги Баена оформив гол+пас.

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