Барселона переманює півзахисника, який вразив Деку в матчі з "блаугранас" – він оформив гол+пас
Півзахисник Вільяреала Алекс Баена веде переговори про свій трансфер до Барселони.
Спортивний директор Барселони Деку зустрівся в ресторані з Джошуа Барнеттом, агентом півзахисника Вільяреала Алекса Баени, Андера Астралаги, Дієго Кочена і Серхі Домінгеса. Про це інформує Mundo Deportivo, посилаючись на Jijantes. Джерело припускає, що Деку обговорював з агентом питання про потенційний трансфер Баени, хоча достовірно про це не відомо.
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Нещодавно 22-річний Баена заявив, що грати за Барселону – його мрія, адже це – "найкраща команда у світі". Цю заяву не оцінили в самому Вільяреалі, проте відтоді в іспанських ЗМІ почалися розмови про можливий перехід Алекса до складу каталонської команди влітку.
В очному матчі з Барселоною, який був зіграний ще в серпні в рамках 3-го туру Ла Ліги Баена оформив гол+пас.
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