"Було ухвалене рішення про переведення Хромея, Картушова і Романюка в другу команду. Я думаю, це не перший випадок в історії футболу і далеко не останній. Ті, хто залишився, я думаю, будуть доводити своє місце в складі Карпат і в цьому клубі", – поділився Остап Маркевич в коментарі YouTube-каналу Карпат.

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Відзначимо, що Михайло Хромей орендований Карпатами з Шахтаря та провів лише 2 гри за "левів" (без результативних дій). Єгор Картушов приєднався з Металіста – 16 матчів та 1 гол. Юрій Романюк так само перейшов до Карпат з Металіста – 15 матчів (без результативних дій).

Додамо, що "зелено-білі" вже гарантували собі вихід до УПЛ. Втім, Мирон Маркевич залишився незадоволений виступами підопічних в останніх поєдинках.

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