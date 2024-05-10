Маркевич відрахував зі складу Карпат трьох гравців
Остап Маркевич, помічник наставника Карпат Мирона Маркевича, розповів, що зі складу першої команди були відраховані одразу три гравці.
"Було ухвалене рішення про переведення Хромея, Картушова і Романюка в другу команду. Я думаю, це не перший випадок в історії футболу і далеко не останній. Ті, хто залишився, я думаю, будуть доводити своє місце в складі Карпат і в цьому клубі", – поділився Остап Маркевич в коментарі YouTube-каналу Карпат.
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Відзначимо, що Михайло Хромей орендований Карпатами з Шахтаря та провів лише 2 гри за "левів" (без результативних дій). Єгор Картушов приєднався з Металіста – 16 матчів та 1 гол. Юрій Романюк так само перейшов до Карпат з Металіста – 15 матчів (без результативних дій).
Додамо, що "зелено-білі" вже гарантували собі вихід до УПЛ. Втім, Мирон Маркевич залишився незадоволений виступами підопічних в останніх поєдинках.
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