"Шевченка не існує, Зозуля – "Золотий м'яч": іспанські ЗМІ, вражені перформансом нашого форварда, перейшли на українську

Зозуля веде Альбасете у Прімеру. Фанати готові носити його на руках.

Роман Зозуля переписує історію Альбасете. Українець в Іспанії за короткий період подолав шлях від ізгоя до супермена, якого готові носити на руках. Екс-форвард Дніпра став визначною фігурою на піренейських полях, і байдуже, що наразі лише у Сегунді. Хоча другий за силою іспанський дивізіон навряд чи сильно поступається чемпіонатам Франції або Португалії, які перебувають одразу за великою європейською четвіркою. Конкуренція та середній рівень клубів тут значно вищий, ніж у згаданих першостях. Не вірите? Погляньте на верхню частину турнірної таблиці, де за першу сходинку відчайдушну боротьбу ведуть щонайменше 7 клубів.

Сегунда, ти – космос: чому Зозуля та ще два українці стали частиною унікального явища в іспанському футболі

У середовищі історичних іспанських команд абсолютно комфортно почувається український футболіст. Зозуля вважається справжньою зіркою Сегунди, без перебільшення. Тепер не лише фанати Альбасете, але й деякі популярні ЗМІ відкрито називають нашого форварда гравцем рівня Прімери. Перформанс Романа на андалусійській арені Нуево Арканхель дозволив "Механічному сиру" очолити чемпіонські перегони. Зозулю нахвалювали усі, журналісти, преса, фанати, але найбільше відзначилось одне з провідних спортивних видань провінції Кастилія-Ла-Манча El Digital de Albacete. Журналіст Начо Лопес присвятив екс-нападнику Дніпра окремий матеріал, написавши заголовок статті українською (!). Ода розпочинається словами "вражаючий Зозуля".

Зозуля дублем повернув Альбасете у чемпіонські перегони

"На зеленому газоні Нуево Арканхель українець ще раз продемонстрував свої кігті та великий клас, оформивши дубль після двох асистів Сусаети та ведучи невтомну боротьбу з декількома гравцями Кордоби, які намагались спровокувати його вилучення.

З нагоди великого матчу Зозулі El Digital de Albacete вирішив подати заголовок до цієї новини українською мовою. Ми хотіли віддати йому належне. Українець цілком міг записати на свій рахунок перший хет-трик у Сегунді, якби не помилка рефері Морено Арагона. Третій гол Романа був скасований через можливий офсайд, але після численних повторів стало зрозуміло, що рішення арбітра було помилковим.

Зозуля зіграв відмінно. Він ніколи не залишається непоміченим на футбольному полі. Попри критику з боку фанатів команд-суперників, українець після приходу в Альбасете показує себе, як великий професіонал. Він повністю віддає себе у кожному матчі, захищаючи емблему клубу", – захоплюється журналіст грою українця.

Авторитетне видання AS також відзначило яскравий виступ Зозулі, акцентуючи увагу на його бомбардирських подвигах. Один з рупорів мадридської преси підрахував, що екс-форвард Дніпра та його партнер Жеремі Бела наколотили майже половину від усіх голів Альбасете в сезоні:

"Вони дружать, і це позначається на футбольному полі. Роман Зозуля та Жеремі Бела забили 15 з 33-х м'ячів Альбасете у поточному сезоні. Українець, відзначившись дублем проти Кордоби, має у своєму активі 7 влучних пострілів, тоді як Бела, найкращий снайпер команди Раміса, відзначився 8 разів. Разом вони формують ударний дует форвардів, з яким "Механічний сир" мріє про повернення у Прімеру.

Забивши свій другий гол у матчі, Зозуля спровокував гучний свист фанатів Кордоби, які вимагали відставки головного тренера "бланківердес" Курро Торреса".

Портал 5maseldescuento з нагоди 50-ти матчів Зозулі у футболці Альбасете також присвятив українцеві окремий матеріал, назвавши його справжнім кумиром уболівальників.

"Завдяки самопожертві, класу та голам Зозуля великими буквами вписав своє ім'я в історію Альбасете, за який дебютував 10 серпня 2017 року. З того часу Роман провів 50 поєдинків та забив 16 голів, завоювавши любов з боку фанів і партнерів по команді.

Його бойовий дух та вміння якісно відкриватись у штрафному майданчику допомогли Альбасете зберегти прописку в Сегунді. У минулому сезоні Зозуля забив 9 голів, а цього року має шанс перевершити власне досягнення, відзначившись вже 7 разів.

Українець швидко став одним з фаворитів серед уболівальників. Його наполегливість – ще один привід для прихильників Альбасете пишатись улюбленою командою, – пише видання.

Після феєричного матчу Зозулі в Кордобі фанати Альбасете вже традиційно засипали Твтітер коментарями похвали на адресу українця. Часом було дуже кумедно:

"Шевченка не існує, Зозуля – "Золотий м'яч".

Shevchenko no existe, Zozulia balón de oro — Alex Romero (@alex_romero_8) 2 лютого 2019 р.

"Зозуля – найкращий форвард Сегунди".

El mejor delantero de segunda división, Roman Zozulia — Eduoliva5 (@garciaolivaedu) 4 лютого 2019 р.

"Президенте, довічний контракт для Зозулі, негайно!".

Presidente, contrato vitalicio a Roman Zozulia ya! — Toni Garcia (@wormcito) 2 лютого 2019 р.

"Зозуля – зірка. Ти маєш великі яйця і ніколи не здаєшся".

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